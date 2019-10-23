向旅行社派120元的政府知道Thomas Cook怎樣倒下嗎？

周二（10月22日）盛傳財政司司長陳茂波將公布，向外遊市民提供120元資助，引來訕笑。誰不知在翌日，商務及經濟發展局區長邱騰華果真宣布，透過旅行社向出境旅客資助100元，入境旅客則獲120元，聲言以此紓緩業界壓力。對於短視如斯之政府，社會怎能不搖頭嘆息？

首先，120元或100元資助對於外遊可謂微不足道，對短程徵收90元的「三跑稅」僅為捉襟，160元的長程稅更未足支付。政府是次資助每家旅行社上限500人，預計85萬名旅客受惠，總支出1億元花了出去，但多少人會因為這百元津貼而外遊，實在難言樂觀。若說此舉能帶動旅遊業，更是言過其實。

派120元無助帶動旅遊暢旺

從安排及邱騰華的發言可見，此方案並非為了資助市民和遊客，而是要支援旅行社。毋庸諱言，反修例示威以來的旅遊業數據可見，業界正面臨不景氣。根據旅遊業議會，9月訪港旅客跌逾半。酒店及旅館減價的消息不絕於耳，更有從業員被逼放無薪假。旅遊業界無疑亟需支援，但政府這120元有多大幫助？

既如前述，金額之細未能為旅客或香港人提供經濟誘因，這1億元其實只能為旅行社提供即時而短期的現金津貼，不可能催谷旅客數字增長。中國人常云「授人以魚不如授之以漁」，政府這120元資助可謂最惡劣的反面例子。

綜觀幾輪「撐企業保就業」紓困措施及上周發表之《施政報告》，政府完全沒有宏觀政策可言。例如在教育方面，特首林鄭月娥承諾向每位學生每年派發2,500元學習津貼，卻完全不觸及直資政制、學費、專上教育機會等；在社會保障方面，只知增加生活津貼、綜援家庭租金津貼等，不懂找出造成貧富懸殊之成因。如今對於旅遊業之寒冬，政府竟然想出了派100元外遊津貼之法，更印證我們早前說得沒錯：「沒有政策、只識派糖的『津貼主義』」。

10月23日，商務及經濟發展局局長邱騰華（中）聯同旅發局主席彭耀佳（左）及香港旅遊業議會主席黃進達見傳媒。（胡家欣攝）

廿一世紀之旅遊業大轉型

近年愈來愈多人看見，香港旅遊業面對的是轉型瓶頸。過往我們重量而忽略質，訪港旅客數字雖然節節上升，屢創新高，但只令部分零售業受惠，高檔如珠寶鐘錶，低檔如藥房，還未算上內地旅客對社區造成的負面影響。眾目可睽，「中西薈萃」、「亞洲國際之都」等只為宣傳口號，香港旅遊近年只知「食老本」，吸引力及競爭力都令人憂慮。就此，開始有人提出深度遊，包括發展文化景點及特色路線，政府卻好像仍在後知後覺，完全跟不上時代步伐。

過去幾年後知後覺倒算了，最近英國老牌旅行社Thomas Cook倒閉，在市場引起廣泛關注，難道政府竟連它的死因也不知道嗎？成立於1841年的Thomas Cook是全球最老牌旅行社，曾經受惠航空交通等發達而盛極一事。惟在廿一世紀之今天，已經愈來愈少人依賴旅行社，若非做背包客，也只透過中介訂購酒店房間及機票。然而Thomas Cook卻囿於以往模式，不但未積極發展網上業務，甚至擴充門市分店，陷入債務問題，終在今年9月因融資失敗而宣告倒閉。

Thomas Cook令旅遊業界唏噓，但也提醒了我們轉型之重要。回看香港，多少年輕人依賴旅行社外遊？對於外地遊客，我們的景點又是否真的吸引？答案可想而知。業界要適應市場，乃天公地道，但政府卻沒有做好它的角色，多年來目光短淺，只知在數據上維持訪港人數新高，以為令旅遊及相關行業一時受惠便已足夠。今次反修例風波之浪蓋過來，平時尚且掩藏的根本問題隨即外露於人前。

當業界也察覺到過去嚴重傾斜內地市場，知道要開拓多元化市場及重塑香港旅遊業形象，政府卻以為派120元足以了事，可謂赤裸裸之奶頭樂主義。政府官員無能及膚淺事小，累及香港發展事大。哀哉！