【區選前瞻】大型基建與陸客湧現　離島不再寧靜

第六屆區議會選舉訂於11月24日舉行。受民間「反修例」浪潮帶動，本次選舉共有1,104份提名，當中六人於提名期完結前退選，一人因提名不足及黃之鋒因「港獨」立場被取消資格，其餘過千名候選人爭逐全港18個區議會共452個議席，人數之多、爭奪之烈，皆為歷屆之冠。建制派候選人人數未有大變，維持於480多人，相反是以「素人」名義出戰的民主派發動填滿「白區」行動，矢志阻止自動當選現象，由去屆的300多人飆升至500多人，炒熱了選舉氣氛。「01觀點」將一連多天從剖析18區選情，多角度思考各區治理及民生所需。

18區區議會中以離島區議會民選議席最少，僅有10席，亦是惟一有選區於本屆中合併。本來被一分為二之長洲北及長洲南選區，因人口下跌而被合併為長洲選區，相反東涌新市鎮中有新公共屋邨迎東邨入伙，亦於東涌北中劃出一個東涌中新選區。離島區民選議席最少，離島區議會仍有八個鄉事委員會之當然議席，就算民主派由現時之兩席暴增，都不易奪取離島區議會之控制權。

民主派現時坐擁的兩席，分別為公民黨容詠嫦之愉景灣（同區候選人為周元谷），以及前民主黨郭平之逸東邨南（選區今屆更名「滿逸」，同區候選人為王俊傑）。去屆公民黨余俊翔僅以32票之差於東涌北敗予新民黨傅曉琳，公民黨今屆將派出另一新人李嘉豪於東涌中挑戰傅曉琳，而選區包括迎東邨在內的東涌北，則有建制派撞區：民建聯之葉培基及實政圓桌之潘俊恩皆欲分一杯羹，對手是民主黨前葵青區議員徐生雄。

周浩鼎與王進洋再次狹路相逢，前者上屆僅以244票之差險勝，隨着東涌因港珠澳大橋帶來的塞爆問題，加上反修例風波的影響，有分析指周浩鼎的形勢岌岌可危。該區還有多兩名對手角逐，且看周浩鼎能否力保議席以及下屆立法會的超區入場券。

東涌面對內地客與交通配套之難題

至於東涌南的現任區議員，亦是憑其區議會議席晉身立法會超級區議會議席之周浩鼎，再遭上屆以244票之差飲恨的王進洋挑戰。不過比起上屆的單對單格局，本屆亦加入了東涌居民關注組的劉永賢以及取態不明的黎永安，形成四人混戰之局。自港珠澳大橋通車後，大量大陸旅行團湧入東涌滋擾當區居民生活，政府應對無方。大橋開通初期，「01觀點」便指出東涌「淪陷」反映當局顧慮不全，低估內地旅客帶來的衝擊。此等問題造就了劉永賢在當區之冒起，而當年支持建橋之當區區議員周浩鼎則成為眾矢之的。不論是取態本土民主的候選人抑或周浩鼎連任，當選人均須改善東涌居民生活，免因港珠澳大橋而受影響。

東涌新市鎮另一麓之逸東邨，本來逸東邨北之當區區議員鄧家彪轉戰沙田水泉澳，將有同為民建聯、工聯會雙牌頭之劉展鵬代其出戰，接受民主動力的方龍飛挑戰，加上鄰區滿逸的黨友王俊傑挑戰郭平，逸東兩區皆為民主對建制的單對單戲碼。當區最重要的議題依然是交通問題，其中尤以擾攘多年之東涌西站為甚。雖然政府於2014年的《鐵路發展策略》提出將於2020至2024年落實興建西站，然而「01觀點」早已批評政府長年規劃次序顛倒，遣市民往新市鎮「開荒」，卻遲遲未以運輸基建配合之流弊。監督東涌西站之落實興建，將成為當區的主力競選議題。

內地不少旅行團安排遊客在東涌自由活動數小時，大型商場成為熱門之選。（資料圖片／陳百灝攝）

離島區真的以保守選民為主？

相比起東涌三區、逸東兩區及愉景灣，其餘的四區皆為離島鄉郊四區，民主派似乎難以染指。不過本屆則有四名民主派「素人」組成「離島連線」，分襲大嶼山、坪洲及喜靈洲、南丫及蒲台、長洲四區。本來與世無爭的離島，亦因近期的「明日大嶼」計劃而熱鬧起來。離島連線主打「明日大嶼」可導致之環保生態問題，對於人口老化凋零老化的離島人來說有多大吸引力成疑。不過隨着連儂牆「開花」到長洲、南丫島，9月2日大量防暴警察進駐長洲時竟被當地居民喝倒采，反映離島雖以保守選民及鄉事勢力為主，但反修例運動的聲勢亦可能為民主派帶來零的突破。

「明日大嶼」的東大嶼人工島計劃、港珠澳大橋帶來的大量陸客湧入東涌、東涌新市鎮繼續擴展帶來之運輸及社區問題，隨着政府將發展重心西移，致力開拓大嶼山之發展潛力，未來離島將有翻天覆地之變化，而區議會競選議題亦將熾熱起來，昔日鄉事勢力盤踞，與世無爭之局面將不復見。發展與保育、大型規劃及當區民生事務之矛盾，將無可避免成為兩大陣營之角力場，離島戰硝才剛剛升起。