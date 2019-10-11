當「暴大」學生與副校長抱頭痛哭

香港中文大學校長段崇智周四（10月10日）舉行對話會，一名女學生發言時聲稱其遭警察性暴力對待，不少學生其後痛哭流涕，要由副校長擁抱安撫。原本應該是愉快求學的校園，承受着巨大的社會壓力與戾氣，實在叫人扼腕。

中大學生上周四（10月3日）與校長段崇智公開對話後，校方答應再舉行一場會面。對話會周四在邵逸夫堂舉行，許多學生及校友參加，多人排隊發言。這場對話會雖然沒有如上次般出現學生拍打玻璃門、校長拍案的畫面，但氣氛仍難言友善。例如多名學生及校友直斥段崇智「不配做校長」，又有人用鐳射筆指向段崇智。

對話會中最為關注的是一名吳姓女學生。她在發言時除下口罩，承認為8月31日太子站內被捕者之一，曾化名出席三次記者會憶述被警方不公對待。她表示自己曾被送到新屋嶺，在葵涌警署時曾被男警員拍打胸部，並提及不少人曾遭受警察暴力對待，甚至性暴力。這名學生作證後，要求段崇智與學生同行，並譴責警方行為。

中大女學生吳傲雪於昨晚對話會上，指控被拘留期間，曾遭警員性暴力對待。（中大校園電台facebook截圖）

對此，段崇智重申譴責包括警方在內的所有暴力，但許多學生卻不「收貨」，認為連學生都親身指證警方執法問題時，校長仍然不肯站在他們一方。對話會完結時，段崇智只承諾將發聲明交代中大學生及校友的經歷，未有如學生要求般發聲明譴責警方暴力。不少學生因而落淚甚至跪下痛哭，由副校長吳基培則親自上前安慰。

經副校長的協調後，最終段崇智折返現場，與部分學生閉門會面近兩小時。據悉，一名同學哭訴自己曾被警察以鐵鏈鎖手及用警棍打，段崇智擁抱及安慰學生。當中一名學生提及其父雖為退休警察，並以「死曱甴」稱呼之，但亦會為示威後的子女按摩，及承諾一定會保釋，段崇智因而感動。段崇智亦向學生坦言，他因為學生斥其不配做校長而憤怒，部分學生隨即躹躬向校長道歉。

原本氣氛緊張的對話會，最終以校長與學生和解落幕，訴說經歷的學生無疑是原因之一。事實上，在段崇智願意折返之前，副校長吳基培已經很關心學生感受，擁抱他們以作安撫。以往年輕人可能被標籤為「暴徒」，致他們在黑衣和面罩背後的稚臉為人忽略，當中大學生在對話會上抱頭痛哭，正好提醒社會，其實他們還不只是一群需要關心的年輕人？

當我們重新認識標籤背後的年輕人時，部分人或許會反對說：「不，他們是違了法的暴徒。」但這個正是標籤效應作祟之處。一來，我們容易以標籤蓋過對方的所有面向，忘記了他們除了「暴徒」之外，也是教師的學生、父母的孩子等，若然只往死裏打，任誰也不能幫助這些學生。二來，標籤化亦令人以偏蓋全，誤以為所有學生、所有穿黑衣的年輕人也是「暴徒」，但事實上大家都知道，並非所有年輕人都曾經訴諸暴力或違法手段。

道理看似顯淺，但並非人人皆能接受。舉例來說，難道所有警察也曾暴力毆打示威者嗎？所有警員也曾性暴力嗎？當然不是。但當中一旦有害群之馬，便容易令我們給警察套上標籤，並全盤否定整個警隊。對此，「01觀點」始終相信要是其是、非其非：對於極端暴力的示威者，警方要繩之以法；對於違規甚至違法的警員，政府及監警部門也要追究責任，不能徇私。

不論是坊間提出的性暴力指控，或是建制派聲稱的示威幕後黑手，我們始終要獨立及有公信力的第三方來找出真相，持平指出各人的責任。就此，《香港01》與社會主流認同，具有法定調查權力的獨立調查委員會是上好選擇。我們當然並不天真，清楚在當前充滿戾氣的社會，任何的勸架之詞都顯得蒼白無力，務實尋找出路的良好意願也會被嘲笑為徒勞。但是我們一再反問，持續多時的暴力除了帶來許多人受傷、示威者被捕之外，難道能帶來成果嗎？

中大校長與學生的對話正好說明，人總是受軟不受硬。在強硬姿態之下，學生難以平心靜氣地對話，連一校之長也變得憤怒，所謂的對話會徒添雙方敵視情緒。真正的改變發生，相信始於觀念及方法上的轉變。