港大校長與師生求同存異　收窄分歧方為社會出路

常言「大學是社會縮影」，當社會因修例風波而撕裂，大學亦難倖免。香港大學校長張翔在7月1日譴責衝擊立法會的暴力行為，引起校內部分師生不滿。然而，張翔及學生選擇以對話而非對抗的方式收窄分歧，沒有令矛盾升溫，或許說明了撕裂並非不可修補。

7月3日，張翔發表聲明，表示「立法會大樓日前發生的暴力事件，令我深感痛心，破壞性的行動應予譴責。」然而，社會不少人同情示威者，認為政府無理在先，他們其情可諒；加上當天的衝擊行為並沒有傷及任何人，只是破壞了立法會建築，故此部分人認為不算「暴力」。港大學生、舊生及教職員近2,000人聯署，要求張翔收回7月3日發表的聲明，停止譴責示威者。7月12日，近300人在校長寓所聚集，要求張翔出來對話。

對「暴力」定義現分歧

這除了是校長與師生之間的一場撕裂，對於張翔來說，也可謂兩難。若堅持己見，難免得罪師生；若屈服於群眾壓力，便失去其本身立場。7月12日晚在寓所外面對校友及學生質疑時，張翔堅持他的看法，認為7月1日衝擊立法會的行為暴力。「暴力不一定要傷害或殺害人。有人若炸毀大橋，你會怎樣說？那是暴力行為，對吧？」

張翔的說法未必能說服所有師生，肯定有人會反對他的「暴力論」。但他們亦須明白，不是所有人的「暴力」定義都要跟他們的一樣，張翔有他對「暴力」的看法，而且有其理據可持，值得尊重，故此並不應該強迫他撤回說法；張翔作為一名學者及大學校長，亦不必為了群眾壓力，而放棄自己原本有理可持的判斷。

在此分歧上，港大師生並非不能求同存異。「同」的是示威者破壞了玻璃及建築，並可能與警員釀成嚴重暴力衝突；「異」的是其衝擊行為是否「暴力」，「暴力」是否一定要傷及人。社會應該明白，縱然意見及判斷有異，但只要是基於事實及合理推論，我們就應理解和尊重，而非要求對方接受單一看法。在立法會衝擊一事如是，在其他爭議亦當如是。

港大學生將校長寓所外牆，化作港大連儂牆，寫下給張翔的訊息。（張浩維攝）

理據為上 立場次之

而要求同存異、收窄分歧，對話無疑是一個方法。張翔7月3日的聲明觸怒了不少港大師生，這點是肯定的，但他並非關上門，對批評聲音充耳不聞。相反，他在7月10日再發聲明，換上較溫和的字眼表示「反對任何形式的暴力」。站在爭議另一端的港大師生和校友亦有條不紊地點出分歧所在，說明他們認為衝擊不是「暴力」的理據。

固然，在校長寓所外的「大聲公」對談未能完全解決分歧，但學生亦有耐性地再安排另一場會面在周四（7月18日）舉行，並對傳媒公開。由此可見，雖然張翔堅持其「暴力論」，但這並不礙收窄分歧，雙方都樂意聆聽對方的意見，嘗試尋求更大共識。

回看這個社會，政府和示威者之間的分歧已經愈積愈多，互相糾纏。例如《逃犯條例》修訂工作，是政府講解得不夠清晰，抑或是修例草案本身有問題？6月12日金鐘衝突，警方是合法理情地清場，抑或有問題而須要追究？其後的每一場警民衝突中，示威者和警方各自的責任是什麼？

特首林鄭月娥要平息社會紛爭，不是重覆幾句「譴責暴力」就可以了事。相反，她應該成立獨立調查委員會，由具公信力的退休法官主持，釐清每個爭議中的真相，這樣社會才有事實基礎展開對話，並嘗試求同存異。政府若採取鴕鳥政策，社會只會繼續在喧鬧聲和刀光劍影中撕裂。