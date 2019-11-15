半世紀前的六七暴動期間，警務處處長告誡同袍「腦筋勝於槍彈及暴力」。如今香港經歷另一場、可能是更嚴峻的社會騷亂，我們的警察除了槍彈及武力外，是否也應該有足夠的智慧和冷靜去拿捏執法尺度？

若說當前形勢之惡劣不下於六七暴動，甚至某些方面超越了當年，相信不少人會贊成。激進示威者在多區破壞交通燈、商舖、港鐵車站，「私了」不同政見人士，在中文大學與警方衝突的示威者周二（11月12日）單日投擲數百枚汽油彈，還未算上掟磚、大型彈射裝置、射箭等足以致命的暴力手段。

然而，當下形勢較六七暴動更棘手的真正原因並非暴力示威，而是社會環境。1967年社會大多數支援警方執法，打擊到處放土製炸彈的「左仔」；近幾個月的警察卻處於劣勢，在多區執法時遭受市民謾罵。這帶來的問題不只是心理壓力，還非常不利執法。不難想像，示威者即使做出違法之事，亦可走進與他們同聲同氣的街坊人群之中，警察可謂無計可施。

防暴警於旺角清場，施放催淚彈。(歐嘉樂攝)

民調反映的失信表象

6月之時，警務處處長盧偉聰曾指出，醫院警崗警員面對「敵意環境」而無法好好工作，須暫時調走。這句話或為當時意氣決定之辯解，但亦非沒有啟示。警隊縱為三萬之師，但若社會多數人均視其為敵，他們就算想正常執法都會遇到阻礙。

冰封三尺非一日之寒。近年的社會衝突增加，諸如2011年時任國務院副總理李克強訪港之「核心保安區」爭議及時任警務處長曾偉雄之「黑影論」，2014年佔領運動期間的龍和道衝突，還有2016年旺角騷亂等，警方與示威者的關係必然會是緊張。但誠如退休副處長劉業成9月向同袍發的信函所指，「今年年初，我們仍然被公認為世界上最優良的警隊。我們與市民關係良好，互相信任、合作，市民滿意度高達84分」，中大傳播與民意調查中心於5月和6月之交的民調亦顯示，不信任警隊之受訪者不足三成，很可惜，此比例隨反修例衝突持續而一直飆升，至10月中旬已多達51.5%市民對警力「零信任」。

警隊形象的滑落，劉業成歸咎於抹黑和陷害，形容此為「世界上最大的陰謀和謊言」。民調以社會科學及統計學為基礎，透過隨機抽樣等方法找出市民之看法，確實只能反映大家的表層印象，無法找出印象背後的深層次成因。就算劉業成的說法有一定道理，與其批評民意是否不公平或民調是否準確，警方更應尋找市民現在對警察反感的真正問題。

自6月12日起，個別警員對示威者涉嫌使用過度武力的畫面便不斷在網上流傳。這五個月幾乎每場衝突後，也有不少警員不夠冷靜的片段為人所見。毋庸置疑，當示威者違法時，警察須果斷執法，但過程中他們必須秉持專業要求，不能因為現場之高亢情緒而失去冷靜或表現得情緒化。失言及不當執法的畫面一旦傳開，本身已有政治立場的市民便會放大此等言行，甚至轉化成行為，在街頭上對警員懷有敵意。

防暴警察搜捕示威者時，經常遇到其他市民。（資料圖片/羅君豪攝）

應正視情緒及執法問題

社會形勢愈惡劣，警隊愈須保持冷靜，嚴格依照指引及法律要求。但要做到這點，前提是警員也須承認自己正面對情緒上之挑戰，甚或有失去冷靜之可能。此道理對所有人皆準，如果我們自欺欺人，不肯直視自己面對之艱難處境，便難以克服挑戰。

當前之香港正值極度敏感時刻，挑戰着警隊的專業性和是否夠冷靜。一旦他們果真做錯了事情，更要承擔責任。例如11月11日一名交通警員駕車撞向暴力示威者，警方停止其前線職務及展開調查，是可以服眾的迅速回應。對於社會一直關注的7月21日元朗襲擊事件，警隊管理層應該交代是否涉及部署失當，或者有否任何警方人員涉及行為失當，只有這樣才能讓市民釋懷。

事非經過不知難，普通市民當然不應該低估警隊面對之挑戰。三萬名警員被置於如此艱難之處境，民怨亦非他們所能消弭，正所謂政治衝突應該政治解決，處理當前局面本來就是對警隊的非一般要求。但是警隊既然有「亞洲最佳」之稱，自然任重而道遠，多大的名聲就應該有多大的責任。尤其是俗稱為「白衫」的警官級人員，須知道其每一個決定、每一個部署，均影響前線警員之執法成效及社會之觀感。更何況這次的反修例騷亂有別於一般的遊行和示威，負責行動之指揮官必須指示清晰，要驅散之時便要有效驅散，要拘捕之時便要果斷執法，不能自亂陣腳。

防暴警察於中環行人天橋截查多人，包括外籍遊客。(鄭秋玲攝)

警察半軍事化無濟於事

「止暴制亂」是警隊以至政府當前之最大任務，但千萬不能弄錯其意，以為警察要跟示威者陷入你死我活的戰爭中。警隊與軍隊之分別，除了警察所能使用的武力有較大規限之外，也在於他們的執法目標更具針對性，為要制止違法行為及拘捕特定疑犯。若因「止暴制亂」之名而誤會了自身定位，事情隨時弄巧成拙。在和平時期，警察半軍事化不會有利於維持治安，美國國家科學院院刊（PNAS）去年一項研究便質疑其效果，此其一；其二更在於香港警隊在回歸前，已由原本的輔助軍事性質轉成為社區警政模式，並廣為社會所習慣，這亦解釋了為何市民會對警員強力執法的畫面感到不舒服。

社區警政模式指不單靠武力執法，還要與社會建立良好關係，透過剛柔並濟的方法維持社會治安。警隊於1967年成立警察公共關係科，2015年成立警察傳媒聯絡隊等，均與此理念一致。甚至乎1970年代訓練警員的警察少年訓練學校規定，少警在校兩年後須作義工、服務社會，便是加強警員對社會之認識及加強兩者關係。

六七暴動期間，警隊以「腦筋勝於槍彈及暴力」為鑑，對當下警隊之困境不無提醒。前「一哥」李明逵亦曾指出，「執法不是一定硬繃繃，要用腦、不違法，可以是靈活包容和幽默」。其於1997年回歸前夕夜播放貝多芬交響樂以掩蓋示威聲音，可謂最佳示範了如何用「腦筋」達到任務目標，同時避免不必要之衝突。李明逵任內發生韓農世貿示威，他亦早與組織代表會晤，明言拘捕過程及使用武力之原則，獲許多人視為處理得宜之策。

在示威現場，律政司司長鄭若驊及警務處處長盧偉聰均為取笑對象。（鄭子鋒攝）

民意和社會情緒的硬仗

回看當前社會，部分市民便埋怨不清楚警方執法之尺度，擔心即使不是「暴徒」，而是一般示威者甚或圍觀之街坊，同樣遭受警員強力對付。這個棘手問題無疑考驗警隊智慧。警方若能具針對性並嚴格執法，或能挽回部分市民之認同，締造更有利之執法環境；若未能秉持專業水準，甚至不必要地拘捕一般市民，之後便可能會面對更嚴峻、更敵意之環境。

政府久不作為、未能有效消弭民怨，警隊必須靠他們的專業水準來解困。權力愈大，責任愈大。警隊並非這次衝突的始作俑者，但不幸地要承擔絕大多數壓力，既然這已經是事實，警隊就應該打一場「硬仗」，既是在衝突現場的止暴制亂，亦是民意和社會情緒的硬仗。我們真誠希望警隊能夠經得起這次考驗，在衝突平息之後獲得更多市民的信任。作為市民，我們深信大家會在情緒過後，考察警隊如何對待部分警員的不專業行為，然後對整個警隊下中肯定論。警察應該相信民意，社會亦應該相信個別警察的行為不足以改變警隊的專業性。