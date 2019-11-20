李家超，請你「自首」

理工大學事件持續三天，即使多名被困人士在師長或社會賢達陪同下步出校園，仍有部分人不願離開。在此敏感時刻，保安局局長李家超以「自首」形容所有步出理大的人，既無政治智慧，亦有如抱薪救火。

示威者周日（11月17日）於理工大學與警方對峙，一度衝突激烈，催淚彈及汽油彈不絕，更觸發其他示威者的「營救行動」，令人擔心事件終流血收場。即使經過立法會前主席曾鈺成、香港大學法律學者張達明、多名中學校長等分別進入校園游說，仍然有多名被困者拒絕離開。原因無他，因為他們不想被警方以暴動罪名拘捕。

誠然，在法治社會，違法者須面對法律後果，由法庭裁定他們的罪名及刑罰。校園內的人士若涉及暴動抗爭，諸如投擲汽油彈等，便應承擔刑事責任。但理工大學內部分人可能並沒有干犯此等罪行，例如急救員、自願照顧學生的義工等，甚至有人拍片自稱一直只在煮食。即使退一步說，法庭曾有案例指出，在暴動現場的人士也會被視為參與其中，但大學校園範圍不小，若說在校外天橋激烈衝突之時，學生即使在校內宿舍煮食或休息，也算為參與暴動，實在難叫社會理解。

所以，警方周日矢言任何踏出理大校園的人，均將被以暴動罪名拘捕，部分人自然心生抗拒，遲遲不願離開。正如張達明周一（11月18日）在校園向被困人士解釋，單單置身於校園之內，不一定意味他們犯下暴動罪，部分人士理解法律風險後，亦願意在師長或社會賢達陪同下步出校園。而且中學校長與警方協調後，18歲以下學生經由警方登記個人資料後便可離開，而非直接被捕，也讓校長能游說及帶走部分學生。此等協調措施側面反映出，全部以暴動罪名拘捕的做法，是被困者卻步的原因之一。

法律學者張達明、立法會前主席曾鈺成11月18日晚上進入理大校園，向被困人士解釋步出校園後的安排。（鄭子峰攝）

「自首」的前提及含意

我們不是法庭，當然不能夠越俎代庖，區分哪些被困者犯了暴動罪，哪些人不是。我們只是指出，社會始終須按個別人士的行為，區分他們的罪名輕重。然而，保安局局長李家超周三卻表示，截止當時近900人從校園内出來「自首」，包括300人未滿18嵗及逾500成年人。須知道「自首」的意思乃指犯罪者向執法者承認罪責，包含了當事人曾經犯法的前提，李家超此說無疑在向全社會宣稱，所有步出校園的人均已犯法，根本不符事實。

李家超的「自首」說法既令參與幫助留守學生離開的校長愕然，亦容易令學生自以為被師長欺騙。例如天主教慈幼會伍少梅中學校長李建文說，警方一直承諾學生步出校園並非拘捕行動，而是登記身份。李建文明言希望局方澄清，實有其道理。其一，師長與學生之間，或因「自首」說法而產生不信任甚至猜疑，無助社會了解及教育年輕人。其二，李家超這種措辭亦可能令仍被困的人士更加不敢離開，無助事件盡早和平解決。

李家超抱薪救火

警務處副處長出身、身為問責局長的李家超，無理由不知道自己必須謹言慎行。特別當前敏感時刻，政府官員容易觸發原本已強烈的民怨，令社會形勢更形混亂。可惜的是，我們在李家超卻看不到應有的表現。

《逃犯條例》修訂草案的問題多多，李家超沒有適當平息社會疑慮，只如錄音機般重覆站不住腳的論點，甚至選擇「直上大會」闖關，觸發大規模示威。及後6月12日金鐘衝突，作為警隊直屬問責官員的李家超，竟然辯稱速龍小隊「制服無位」，所以無法展示警員編號，令社會非常不滿。當時「01觀點」已指出「有一種災難叫李家超」，批評李家超毫無政治智慧、屢屢失言。如今看來，一字不錯。

在修例風波中，林鄭政府碰得焦頭爛額，主事官員成為眾矢之的，李家超竟然仍未能汲取教訓，學懂為官之道。對於這位局長，搖頭嘆息的市民恐怕只能說：「李家超，請你自首，問責下台。」