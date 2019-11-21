【區議會選舉】三種不值得支持的候選人

今屆區議會選舉注定在極度亢奮的政治氣氛下舉行，民主派與建制派各自把投票包裝成為「反政府」與「反暴力」公投。《香港01》不認同區議會選舉是一場公投，更不願意看見區議會被持續政治化，扭曲其本質與工作。如果公投沒有清晰議題，公投結果就不會構成市民意願的有效表達，最後只會是各取所需，製造更大的政治混亂。然而，就算選民不將區議會選舉視作公投，但政治組織還是會朝着有利自己的方向解讀選舉結果，一旦解讀是混亂的，就會變成羅生門。香港市民應該慎重考慮如何投票，衡量的標準只有一個——誰是可使區議會有效運作的最佳候選人。

《香港01》認為香港的政治和社會狀況必須進行改革，而且是全方位、深層次的改革，既包括經濟與民生、社會分配、政治體制，亦包括香港與內地關係、一國兩制、港人治港，甚至應該探討香港在「世界百年未有之大變局」中的角色與抱負。但這不是革命，更不是港獨。這些宏觀議題其實與區議會選舉沒有直接關係，但兩者同樣要求大家理性思考。在理性認識現狀、考慮未來的背景裏，將包括區議會在內的多種議題一起探討，是推動真正改革的前提。何謂理性推動改革？就是在符合現實、積極進取、有所作為的範圍內進行改革。將區議會投票視作展現自己具備理性能力的考驗，就是理性的有力實踐。

這一次區議會選舉在香港五十多年來最嚴重的社會衝突裏發生。上周中文大學發生激烈警民衝突及示威者佔領校園過後，警方在校內搜獲近四千支汽油彈，持續了近半年的反修例示威如今演變得何等暴力，由此可見一斑。這次騷亂必然直接影響市民投票的判斷，關鍵是應該憑什麼原則來取捨不同候選人，我們嘗試提出三個方面的思考，供讀者參考。

民主派區選候選人舉行聯合宣傳活動。(資料圖片)

就以「五大訴求、缺一不可」這個口號為例，其實許多人內心清楚知道它不切實際，甚至私下認為，只要能夠成立獨立調查委員會，就可以接受，既然如此，選民能用這種口號將自己與某個候選人連結起來嗎？還有「光復香港、時代革命」，雖然成為示威者的共同語言，但恐怕沒有多少人知道它的真正意思，不同候選人對其解釋更是莫衷一是。如果有參選人試圖以這種口號蠱惑人心，騙取選票，那是對選民智慧的侮辱，更何況口號可能隱含港獨意味。

對於主張港獨或曾經在「自決」主張中接受港獨選項的候選人，我們既懷疑他們的參選誠意，更擔憂他們一旦在制度內推動這些主張，不僅對香港毫無益處，更只會繼續製造政治混亂。因此，我們向這類參選人說不，亦鼓勵其他選民放棄支持這些人。

反修例衝突發生之後，一大批政治素人空降各個選區，以政治情緒為號召，要將建制派議員殺個「片甲不留」。應該如何看待這些候選人？這是一個不容易回答的疑問。首先，我們非常讚賞年輕人通過區議會開始學習社會治理，無論是積極參選還是積極投票，都是值得鼓勵的公民義務。其次，香港需要更多以香港為家的人參與社區建設，區議會是深化對公共行政認識的有益途徑，年輕人對參選有激情實屬好事。但我們同時要問，在政治亢奮中投入選戰的素人，是合適的選擇嗎？

如果他們早在一兩年前就落區參與工作，不將區議會政治化，不空喊口號，能夠提出合適的參選政綱，對社區工作真心實意，亦讓人相信他們能持之以恆，我們應該給予機會。很可惜，多數素人都是「空降」，毋庸諱言，當中有一些投機份子，也有人空有一腔熱血，單憑一句「反修例」，打着政治改革或社會運動的倡議，卻毫無內涵，就要求別人支持。這是多麼自大的要求！與那些努力耕耘、長年扎根社區的人相比，這種要求就更顯得不公平。更別說這一波素人參選熱潮裏還包含着一股強烈的政治報復情緒。市民在作出決擇前實在應該深思，如果有一些議員長年努力為地區工作，卻只是因為屬於傳統政治組織——不論是泛民還是建制政黨，就被情緒化的政治正確立場「消滅」，是否理性？是否有利於區議會的運作？在港人熟知的歷史裏，只有文革時候的紅衛兵曾經有過這種無理要求。

民建聯派出181人出戰區議會。（羅君豪攝）

民建聯和工聯會是建制派中最具地區影響力的兩個政黨，他們一直被視為政府的分身，容易將政府的錯誤攬上身，在這次選舉中，空降素人的狙擊對象就是這些建制政黨的候選人，同時亦覬覦部分泛民議員的席位。如果空降素人認為反修例運動的大潮能夠讓自己乘勢而起，恐怕只說明他們在政治上的幼稚，也反映他們蔑視選民的政治成熟度，錯誤估計市民對反修例運動的情緒變化。如果空降素人真心有志於革新區政，我們希望他們紥實服務社區，持之以恒，四年之後，選民可以再檢視他們的成果，到時才考慮是否支持他們出任區議員。

2003年反對《基本法》23條立法的風波過後，不少人喊着響亮的政治口號，在同年的區議會選舉中勝出，但四年之後，建制政黨成功收回失地，原因就在於那些空談政治的人，特別是那些空降素人，在區議會中沒有任何成績。我們不希望同樣的事情再次發生，因此建議選民對上述三種候選人必須嚴格要求、勇敢說不，而不是情緒化地，或在如同道德騎劫般將選票投給他們。

反修例風波讓社會上下看清香港的深層次結構矛盾，香港必須進行一場大手術才能重煥生機。我們要再強調，只有擺脫政治亢奮，冷靜理性地看待社會現狀與思考未來發展，才能迎來真正的改革。我們不能夠繼續鼓勵不負責任的政治表現，更不認同用發洩情緒的方式討論香港前途。可以預見，反修例運動平靜下來之後，仍然會有一段時間的社會爭議，希望大家能夠通過這次區議會選舉，讓理性重新成為政治討論的態度，只有這樣，才不會辜負過去幾個月的付出。