【區議會選舉】善用手上一票　看清哪些人在乘機上位

區議會選舉將在周日（24日）舉行，在反修例運動的陰霾籠罩下，今次選舉政治色彩異常濃厚，政治立場成為不少選民是否支持特定候選人的關鍵。誠然，區議會影響本地政治的走勢，包括影響6個立法會議席和117個特首選委席位，但這個平台畢竟不是意識形態角力場，其基本屬性是民生。候選人是否值得支持，應視乎他在地區工作上的理念和政績。

今次區議會選舉應是香港歷史上最受矚目的一次：除選民登記數字達破紀錄的逾413萬人，還出現回歸以來首次沒有人自動當選的情況，部份選區甚至四、五人爭奪一個議席。選民的選擇有所增加，理論上是好事，但也可能出現不知如何選擇，甚至選上政治投機者的情況。

向排外政客說不

《香港01》認為，煽動中港矛盾的排外政客不應受到支持。近年中港矛盾升溫，一些民粹政客乘勢冒起，打着「捍衛本土」的旗號，行排外之實，今次出選東涌南的王進洋便是一個例子。他是本土派組織「東涌人」成員，曾以東涌居民身份入稟高院申請司法覆核，要求推翻興建機場第三條跑道的決定。2015年，他以21歲之齡出選東涌南，挑戰民建聯周浩鼎，最終僅以244票落敗，今屆捲土重來，再度挑戰對方。

無可否認，王進洋的參選政綱有不少利民措施，包括關注東涌物價高昂、跟進「無牌旅館」問題，以及爭取將北大嶼山醫院升格為全科醫院，這些都符合區議會的「民生屬性」。可是，如果在中港問題上煽動民粹，鼓動不同群體之間的仇恨，那便絕不可取。2018年底，王進洋曾在東涌發起行動，查問內地團領隊是否聘請本地導遊接待，過程中數次發生口角，其間有女領隊受驚流淚，須由警方調停及護送上車。試問，這是理性的抗爭行動嗎？這已不屬政見問題，而是赤裸裸的排外，根本不應獲得選民的支持。

王進洋發起光復東涌行動。（香港01記者攝）

倘有政績 應予考慮

相比之下，在社區服務了一段較長時間、比較熟悉地區需要的候選人，則值得選民考慮支持。西貢離島選區候選人陳嘉琳曾先後兩次為西貢郊野公園一帶發展提出司法覆核，其中在2014年，城規會提出將西貢海下、白腊及沙頭角鎖羅盤部分鄉村式發展用地重新規劃發展300多間村屋，她認為當局錯估丁屋需求及其發展對環境、生態系統的破壞，遂代表環團組織「保衛郊野公園」提出司法覆核，三年後獲判勝訴。

在當下凡事講政治、凡事講立場的香港，醉心民生議題的政治人物愈來愈罕見。即便像陳嘉琳這類候選人，肯定也會談論自由民主等理念，但如果這些候選人在民生工作上擁有可驗證的紀錄，我們便不能輕言否定，選民應在比較各位候選人後，再決定是否投票支持。事實上，建屋、環境發展、生態系統等問題都牽涉民生，倘若處理得宜，可提升市民的生活品質。對於區議會候選人，我們始終要以他們的務實工作來評價，而非政治口號。

陳嘉琳喜歡西貢，曾為保護眼前的青山碧海申請司法覆核。（歐嘉樂攝）

政治素人空降 誠意需時驗證

至於那些在反修例運動爆發後才冒起、似乎旨在收割運動「紅利」的「素人」，我們應該給予更多時間觀察。例如屯門新墟候選人張可森在10月底「屯門異味事件」後，曾譴責警方在民居附近的大興行動基地測試催淚彈是罔顧街坊安全，要求對方交代事件並道歉。事發後，前天文台長林超英推論警方大興行動基地未必為氣體源頭，警方亦作出否認。現在回想，張可森當初那麼快便譴責，難免令人覺得他是立場先行，難言務實。

反修例運動無疑激發起選民情緒，但若然利用此機會「上位」，只怕無異於政治投機者。以東區城市花園候選人仇栩欣為例，她曾成功要求地政處修行人路、冷氣機滴水，並曾推行衣物回收、派燈籠、身份證套等活動，值得肯定，但其知名度暴增卻並非源於上述民生工作，而是她在反修例運動期間多次在連儂牆旁邊進行「直播」，以及曾經因此被捕。

仇栩欣曾在反修例運動期間被捕。（資料圖片／吳倬安攝）

必須指出，張可森和仇栩欣的政綱其實有不少可取之處，例如前者主張重整交通網絡、關懷長者需要；後者亦曾舉辦參觀消防局、兒童活動、義工家居維修、健康講座、衣物回收等活動。然而，若然靠投身於反修例運動來為自己增加知名度，難免令人質疑，他們只是在利用這場運動的「東風」上位。任何候選人若有意服務社區，他們更應該做的是在所屬區域繼續耕耘，累積更多堅實政績，不要怕在四年後再來爭取選民支持。

反修例運動揭露香港社會諸多問題，改革可謂迫不及待。但改革的驅動力不應是政治亢奮，而是冷靜和理性。不負責任或情緒發洩都不是香港所需。我們希望選民在即將舉行的區議會選舉中，務實地選出真正可以服務社區的候選人，這樣才對香港有益。

備注：

王進洋出選離島東涌南，對手分別為周浩鼎、黎永安、劉永賢。

陳嘉琳出選西貢離島，對手為李家良。

張可森出選屯門新墟，對手為古漢強。

仇栩欣出選東區城市花園，對手為許清安、樊熙泰。