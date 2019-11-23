【區議會選舉】我們要將區議會變成港獨辯論場嗎？

新一屆區議會選舉明天（24日）舉行，由於它的選舉形式屬於本港現時唯一的「真普選」，加上近日反修例運動激化了市民對中國大陸的抗拒情緒，故此也有一些人打算魚目混珠參加進去，趁機繼續主張「港獨」或藉「自決」前途接受「港獨」選項，甚至打算透過成功獲選來聲稱其「港獨」主張有一定的民意基礎。這種試圖將區議會選舉轉變成「港獨」辯論場的不良動機，必須加以打壓。

根據《區議會條例》第34條，獲有效提名參加選舉的候選人必須於提名表格中聲明：「擁護《基本法》和保證效忠香港特別行政區」，這項規定實際上已經完全排除了在區議會選舉裏辯論「港獨」的空間。今年元朗八鄉南選區的朱凱迪明確承認放棄主張「港獨」立場後立即獲得選舉主任放行入閘，南區海怡西選區的黃之鋒則由於始終不肯完全否定自己支持包括「港獨」在內的「自決」而被裁定提名無效，正可看出參選者不能支持「港獨」的政治現實。

今年元朗八鄉南選區的朱凱迪明確承認放棄主張「港獨」立場後立即獲得選舉主任放行入閘。（資料圖片／林若勤攝）

儘管如此，我們還要看到依然有相當數量的區議員候選人或明或暗地表達自己對「港獨」或「自決」的同情態度，他們試圖藉着當前熾熱政治氣氛騎劫整場選舉，將激進政治主張帶進本應服務基層市民的平台，其真正目的恐怕也只是爭取個人政治利益而已。選舉主任之所以會放行他們「入閘」，恰好便是展現出香港選舉制度的自由，可是這不代表市民就要一同賣這些人的帳。

《香港01》早已指出，任何主張「港獨」的候選人都是不值得市民支持的，因為他們參選單純只為在體制內推動相關政治主張，並非真正有意改善地方民生。我們雖然認為區議會是培養和鍛煉政治人才的基礎平台，但它的政治作用應當以社區治理為主；空喊民主自由、渲泄政治情緒竊取選票的投機者，本身就已經不算是稱職的區議員，遑論那些到今天還漠視政治現實提倡「港獨」選項的幼稚之人。

雖然區議會是培養和鍛煉政治人才的基礎平台，但它的政治作用應當以社區治理為主。（資料圖片／林若勤攝）

近日中央政府就着香港反修例運動和各種事件屢次擺出強硬態度，這正正表現了北京對於港人的高度不信任。香港市民當務之急除了要與「暴力」割席之外，更應該借着這次區議會選舉的機會對「港獨」這種荒誕訴求堅定說「不」，利用手上選票明確表態拒絕支持那些主張「港獨」、「自決」的參選者，這樣才能向中央傳達「港獨」非香港人主流思想的訊息，從而重建北京對港人的信任。