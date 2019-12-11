委員會非政治補償　公職須唯才是用

區議會選舉「大翻盤」，建制陣營大敗，有傳特首林鄭月娥即將與將卸任及落選的建制區議員會面，並有意藉委任公職，慰勞他們的付出。雖然政府發聲明澄清，特首沒有表示以公職補償落選的建制區議員，但社會不清楚政府委任公職的準則，自然擔心會作政治補償。 政府委員會及法定機構的公職原意邀請具專業知識，或在某範疇上有特定資歷者出任，利用他們的背景協助處理公共事務。政府如能任人唯才，自然無可指摘。但任命一旦只為酬庸，甚至向落選區議員賠罪，便是政治倫理及諮詢制度的崩壞。

落選區議員逾百，部分具地區服務經驗，政府如能唯材是用，不失為人材庫。政府如按公職空缺的要求，邀請能相關公務作出貢獻者出任，合情合理。但社會擔心特首林鄭月娥自覺須對建制派區選失利負責，以公職補償敗選議員，即與用人唯親無別。

林鄭月娥周二（12月10日）並無證實或否認有關委任落選者擔任公職的說法，只表示：「不會因為有一些長期在香港很努力工作的政黨沒有了一個身分，而我們便與他們如陌路人般；對於他們關心的政府政策或地區事務、對於他們代表相當多市民反映的地區問題或政策的意見，我和我的同事亦會繼續聆聽，以及如果是適當的時候，我們亦會跟進。」此說法含糊，令傳聞未止，政府至翌日下午發聲明澄清，特首沒有向記者表示「會為落選建制區議員提供高薪及補貼以出任公職」。

會有更多「劉江華們」嗎？

對不少市民來說，區選結果已充分顯示民意所向，認為政府無理由為落選者安排公職，擔心「劉江華事件」會再度重演——民建聯劉江華於2012年9月落選立法會議員後三個月，獲政府任命為政制及內地事務局副局長。加上目前政治氣氛濃厚，不少「黃絲」選民投票，正是為了「驅逐」建制議員，對建制派作政治酬庸自然挑動他們情緒。即使對落選建制區議員來說，政府提案似乎一樣不見討好，落選者如民建聯林琳狠批「安慰獎」實為「侮辱」，工聯會陸頌雄亦認為議席無法以公職替代。

政府公職多而廣，政府委員會、局、專責小組、諮詢小組等多以百計，當中委任制的非官守成員職位更可以萬計。各公職之職能、權力、薪酬等均有不同，公職既可位高權重，但不少職責其實相對「輕鬆」，如自訂車輛登記號碼審核委員會，其成員可多達百人，每年開會僅為12次，職責之輕可謂「雞助」。由於個人可擔任多項公職，若然社會未見具體準則，便令人擔心有淪為政治酬庸的可能。

目前大部分諮詢及法定組織成員由行政長官直接任命，社會難免關注其標準，另外部分由有關機構或專業團體提名、推薦、委任或經選舉產生。政府強調委任諮詢及法定組織非官方成員的原則是用人唯才，並會考慮「有關人士的才幹、專長、經驗、誠信和參與服務社會的熱誠，並充分兼顧有關諮詢及法定組織的職能和工作性質，以及出任有關法定組織成員的法定要求」。

區議會選舉建制派失去大部分議席，主席李慧琼率領民建聯向市民致歉。（資料圖片/羅君豪攝）

須避免政治酬庸之觀感

觀乎目前政府委員會成員的任命，被委任者的背景及資歷仍是重要。諸如自由黨立法會議員鍾國斌及易志明，正因他們於紡織及製衣界與運輸界的出身及成就，獲委任如服裝業行業培訓諮詢委員會及機管局等的公職，希望藉其專業知識協助處理相關公務。另外，在部分委員會、小組中，政府亦會委任非業界或非直接與其範疇有關的社會賢達，希望藉其各自專業提供意見。例如新成立的旅監局正有15名非業界成員，分別就法律、會計、金融、教育、消費者事務和一般行政知識等提供意見 。

然而，部分公職委任機制始終不甚透明，而且公職亦會讓獲委任者得到更多經驗，容易令人才任用形成封閉循環，政府宜考慮將有關準則及過程向公眾公開，消除公眾疑慮。政治補償的傳聞能夠甚囂塵上，亦抑射出委任準則不夠透明。

應藉候任區議員掌握民意

從現實角度看，建制派大敗區選，連民建聯也要為落選候選人籌措資金，繼續地區工作，若然政府委任多名建制派落選者出任公職，社會自然質疑為政治補償。這種觀感即便未必完全反映事實，但已令諮詢制度及委員會的公信力打折扣，百害無利。政府既應該唯才是用，不能用人唯親，亦要具體交代委任原則，令社會相信公職不會淪為政治酬庸。特首林鄭月娥更應該直視選舉結果，積極與當選議員溝通，量度民意脈膊以改善施政。

林鄭月娥認為，建制派區選大敗因市民反對政府，自覺有負於建制派。此話縱非全錯，但也不可忽視建制派甘作附庸，多年來對港府唯命是從，未有盡其代議士監督政府施政。加上部分建制區議員長年尸位素餐，選民對建制政黨感到憤怒不無道理，建制派對其敗選實有根本責任。即使是民建聯元老曾鈺成也指出，落敗非壞事，可令建制派反思今後如何贏取選民的心。正如「01觀點」曾指出，建制派須反躬其身，挺起腰板及擺脫附庸心態，憑實力重拾市民信心。