中東局勢暫趨緩和　美伊為何急速軟化？

第三次世界大戰之號角剛響起，卻似已偃旗息鼓。波斯灣局勢隨美軍襲殺伊朗第二號人物、革命衛隊聖城軍將領蘇萊曼尼（Qassem Soleimani）而迅速升溫。伊朗最高精神領袖哈梅內伊強烈譴責，稱會採取「最嚴厲之報復」。美國總統特朗普亦不甘示弱，稱已鎖定52個對伊朗文化極為重要的攻撃目標，一旦伊朗以超出比例之程度還撃，美國將不會坐視不理。一時間中東戰雲密佈，美伊陷入全面開戰邊緣。未幾伊朗發射多枚地對地導彈，攻擊駐有美軍之伊拉克基地，不過未有美軍人員傷亡，特朗普即時在社交媒體稱「一切良好」，翌日亦未有採取任何反制軍事行動，僅宣佈加重制裁，短短幾日急速升級之局勢似乎暫時緩和下來。

「01觀點」早前分析，美伊全面開戰機會不大。原因為美伊兩國均心知肚明，一旦全面開戰兩國將會面對不能承受之沉重負擔。伊朗被美國制裁以來經濟疲憊，人民生活質素大幅下降，因民生而起之示威禁之不絕，直接衝撃德黑蘭政權之穩定。一旦全面開戰，全國資源將全數撥給前線，人民更要再勒緊褲頭，社會不穩之因子只會更加發酵。而且面對美國強大之軍事實力，德黑蘭根本是九死一生，哈梅內伊等當權者甚至有可能步上薩達姆後塵，被人民推翻甚至慘死收場。

至於對華府而言，美伊雖然實力懸殊，但仍為中東數一數二之地區霸主，實力比阿富汗、伊拉克都要強。美軍分別於2001及2003年入侵阿富汗、伊拉克，雖然迅速推翻塔利班、薩達姆，當地之殘餘反對勢力卻成為美軍尾大不掉之難題，每年要投入上以千計士兵，數以百萬計美元於此戰爭黑洞。加上當年推翻薩達姆導致當地權力真空，亦令ISIS乘勢而起，中東局勢更為不穩。前車可鑑，華府一旦要全面開戰，不得不考慮戰事會拖得多長、人員傷亡多高、金錢投入多大之問題，亦不能忽視此會對整個中東局勢帶來甚麼漣漪效應。加上伊朗在中東各地都扶植不少代理人，如敘利亞阿薩德政權、黎巴嫩真主黨、也門胡塞武裝，甚或加沙哈馬斯，亦因此會捲進其中。

1月3日，上百萬的伊朗民眾聚集在德黑蘭的街道為伊朗將領蘇萊曼尼送行。（AP）

特朗普伸出橄欖枝

一旦全面開戰，對美伊雙方均沒有好處，因此當雙方各自叫囂後，都草草了事。據路透社引述美歐政府內部官員報道，伊朗對駐有美軍之伊拉克基地發射導彈時，甚至故意避免造成美軍任何人命傷亡，又指德黑蘭主動循三個非正式途徑向華府稱為蘇萊曼尼報仇行動已經結束。雖然亦有報道指，伊朗導彈並非故意射失，只不過是美方之情報人員及早得悉伊朗有意發動襲擊而及早疏散。不論如何，此事對外界而言已成羅生門，但特朗普前日仍向德黑蘭伸出橄欖枝，稱「美國準備好與所有希望得到和平的人擁抱和平」，未有提及任何軍事行動，一時劍拔弩張之緊張局勢似是稍息。

既然美方深明美伊全面開戰，美方長遠而言不會得到任何好處，何以特朗普仍要屢施極限施壓之「邊緣政策」（brinkmanship），不惜擦槍走火跟伊朗開戰以注碼，刺殺伊朗二號人物蘇萊曼尼？「01觀點」早前分析，特朗普此舉為經典之「聚旗效應」（rally 'round the flag effect）策略，以緊張外交關係激發國民同仇敵愾，從而製造國內之民望「小陽春」，此在1962年古巴導彈危機、1979年伊朗人質危機、1991年波斯灣戰爭、2001年911襲擊、2011年美軍撃斃拉登等都令當時在任總統民望短期間飆升。面對參議院本月將正式展開針對特朗普之彈劾聆訊，特朗普有極大誘因採取轉移視線策略，用國際緊張局面為自己減輕壓力。因此特朗普亦受不少自由派媒體，甚至民主黨總統初選參選人沃倫等質疑，其刺殺蘇萊曼尼之行動動機不純。

伊朗於1月8日正式展開報復，向美國駐伊拉克的基地發射導彈。（VCG）

特朗普支持堅實

不過特朗普的如意算盤似乎適得其反。路透社於刺殺蘇萊曼尼後進行之全國民意調查顯示，53%美國人反對特朗普的對伊政策，比上月中的民調急升九個百份點，當中強烈反對者為39%，比上月調查急升10個百份點，此情形亦反映特朗普之行動出師無名而不得人心。其在別國國境內刺殺第三方軍隊中之高級將領，亦沒有國際法之法理基礎。美國總統採取之軍事行動除非是應對「迫在眉睫之攻撃」後，須得到國會授權。然而特朗普、蓬佩奧等內閣上下，至今仍說不上蘇萊曼尼有何具體「迫在眉睫之攻撃」行動，迫使白宮繞過國會授權發動空襲。除了涉嫌違犯國內外法律外，特朗普常以美國駐巴格達使館受襲為由為刺殺行動辯解，由以52個伊朗文化重鎮為攻撃目標，都旨在喚醒美國人對1979年伊朗民兵闖入美國駐德黑蘭大使館，脅持52名美國外交人員之舊恨。但相比起當年美國人遭脅持而美國反撃，以及今時特朗普主動刺殺伊朗國家英雄的挑釁行動，根本不可相提並論。

儘管如此，民調中依然有37%支持特朗普的對伊政策，而且每10名共和黨選民只有一人反對特朗普的對伊政策，比率未有改變，證明特朗普在共和黨票倉中支持依然堅實。加上有一部份人開始贊成美國應先發制人向伊朗發動襲擊，比率由去年中的12%升至本月的27%，證明鷹派強硬路線漸受更人歡迎。如此看來，特朗普此次的外交豪賭難言全敗，加上現時美國社會日益兩極，政客尋求中間路線爭取溫和選民，以求過半選票勝選之方式程已在上屆被特朗普徹底打破。外有伊朗、朝鮮危機未解，內有彈劾、大選大戰將至，有狂人總統特朗普手扼駕駛座，美國來年政局只會更加顛簸。