正如「預防勝於治療」，防疫一定比抗疫好。政府必須趕及在新肺炎社區傳播前嚴密把關入境，並限制潛在患者的活動。一旦肺炎在社區傳播，屆時便只能全城抗疫，挑戰及危險均大得多。

面對武漢肺炎的威脅，署理行政長官張建宗周二（1月22日）曾形容「我們已經達到最高戒備狀態」。當晚即有一名內地男子乘坐高鐵來港，翌日新肺炎快速測試呈陽性反應。社會難免質疑，政府會否低估了疫情之嚴重，防疫工作做得不足。港大感染及傳染病中心總監何栢良周三（1月23日）批評政府的反應較2003年沙士差，不無道理。

一、監測內地訪港客

第一，政府必須升級入境防疫，從源頭阻截疫症傳入。近日一個爭論點為，由武漢乘高鐵來港旅客是否必須填寫健康申報表。張建宗及食衛局局長陳肇始分別指出，填寫申報表會引致乘客聚集，及高鐵站防線為體溫監察。此說固然有其道理，但申報表之作用還包括收集乘客個人資料，包括曾到訪內地哪些省市。即使個別乘客會虛報或漏報資料，但此舉至少有助防疫及追蹤調查。因此，當局應改善分發及填寫申報表的流程，在避免不必要人流聚集之下，強制高鐵乘客填寫健康申報表。

更重要的是，入境防疫不只是體溫檢測及健康申報表，亦要防範疫情在交通樞紐交叉感染。例如英國倫敦希斯路機場已安排指定入境區，專門處理來自武漢的航班，減少肺炎傳播的潛在風險，做法值得參考。由於新肺炎已在內地擴散，廣東、上海及北京分別最少確診32宗、16宗及10宗，考慮肺炎人傳人及人口流動頻繁，來自內地多個省市的航班及高鐵均需要加強檢測。若然資源有限，政府應該邀請已有數學模型的港大醫學院世衞傳染病流行病學及控制合作中心，推算不同省市的疫情風險，按比例分配資源加強防疫。

一旦武漢或個別城市被世界衛生組織列為疫區，政府更應果斷暫停所有人口往返。

二、發放旅遊警示

截止周四早上，武漢所屬之湖北省確診數目至少444宗，新肺炎很可能已在社區傳播。加上武漢市政府全面封鎖交通，限制市民離境，亦證明來往武漢的人口流動很可能令新肺炎外傳。就此，政府不應再停留於「溫馨提示」的程度，而須發黑色旅遊警示，呼籲市民不要前往武漢。對於廣東、上海等其他省市，若然確診個案持續增加，政府亦應該發黃色或紅色旅遊警示級別。

坊間流傳政府基於政治考慮，不敢對內地發旅遊警示，一方面反映社會對政府之不信任，另一方面亦提醒了政府，防疲工作必須基於公共衛生的專業判斷，以防疫效果為最大依歸。從確診個案數目及範圍之廣可見，新肺炎的傳播能力相當高，政府宜緊不宜鬆。

三、消毒防止擴散

兩名男子周二的快速測試呈陽性反應，乘高鐵者入境時由西九龍站直送伊利沙伯醫院，相信可阻止肺炎傳播，惟另一人周日（1月19日）回港後曾返住所，在其所住之屋苑，已有居民表示擔心疫情並加強清潔。市民及清潔人員始終非專業，衞生署應該派人到場協助消毒，確保防疫工作充足。

由於新肺炎的潛伏期可超過一星期，而且患者發病初期不一定發燒，故此未來可能出現個案為，患者在確診及隔離前已在社區活動一段時間。因此，食衛局應該即時增撥資源，加密清潔及消毒工作，盡可能減低病毒「落地生根」的機會。

1月22日，本港首宗確診武漢肺炎患者在伊利沙伯醫院上救護車，轉送到瑪嘉烈醫院的傳染病中心。（歐嘉樂攝）

四、協調口罩供應

防止疫情在社區散播，始終靠賴市民。隨內地官方公布確診數字上升，及香港出現快速測試呈陽性反應個案後，可見不少市民已戴口罩，反映香港人汲取了2003年非典型肺炎之教訓，防疫意識充足。

由於未知疫情持續多久，預期口罩需求仍會上升一段時間。為免出現供不應求的情況，當局可參考2003年之做法，及早與供應商合作，制裁炒賣口罩之商戶。

五、24小時應變

雖然政府在1月4日已將應變級別提升至「嚴重」，食衛局局長陳肇始扮演了更積極角色，經常聯同衞生署署長、醫院管理局行政總裁等會見傳媒，但從兩件事情可見政府的應變仍然不足。

第一，根據政府呈報機制，患者出現發燒及呼吸道感染徵狀，醫生須通知衛生署。但曾到武漢視察的港大教授袁國勇日前已經指出，有確診患者在入院時並沒有發燒徵狀，意味發燒並非新肺炎的必要條件。及至周三早上，當局才宣布將呈報準則改為發燒或呼吸道感染徵狀，反應理應更快。

第二，高鐵乘客的快速測試呈陽性反應後，食衛局局長陳肇始宣布開通熱線，讓緊密接觸者如附近乘客聯絡。熱線在當晚10時暫時結束，翌日早上才繼續運作。縱然政府的人手調配有原定機制，但病毒一旦傳入香港便不會等待，當局實應提升應變能力，24小時防疫。

六、召開例行記者會

防疫工作做得愈多，固然愈好，但同時須避免社會引起恐慌。加上政府因反修例風波而處於公信力低位，連帶防疫措施都引起不少陰謀論，猜測政府背後有諸多政治盤算。因此，政府應定期召開記者會，例如每日中午會見傳媒，既交代政府所掌握的內地疫情，及香港確診個案的資料，亦可提醒公眾如何防疫，提高衛生意識。輿論上的傳聞、假新聞等，亦可由專家破解。

新肺炎當前，香港不要重蹈覆轍，這段日子將成關鍵。政府須謹記，防疫總比抗疫好。