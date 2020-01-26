醫護罷工逼封關？——防疫需要的「政治」與「非政治」

新型肺炎來勢洶洶，使香港社會在這個農曆新年少了喜慶氣氛，取而代之的是憂慮與抱怨。截至上周六（1月25日），香港至少確診五宗新肺炎輸入個案。社會憂慮疫症在香港蔓延甚至社區爆發，要求「封關」之聲愈來愈大，甚至有醫護人員考慮罷工。疫症無情，病毒無形，但抗疫要成功，卻需要社會不同成員各守本位，做好本份，如果情緒化地鼓吹抗爭，只會適得其反。然而，疫症尚未社區爆發，民怨率先忍耐不住，也在警示政府必須意識到危機已迫在眉睫。

「封關」不能一概而論

罷工呼聲近日甚囂塵上，爭議焦點在於要求政府全面封鎖與內地連接的關口。武漢肺炎在內地不同城市持續擴散，港大醫學院院長梁卓偉分析，這次疫情與沙士（SARS）最大分別在沙士患者幾乎100%發病，但武漢肺炎則多了不少隱形或輕微病徵個案，病人未必有意識求醫，變相增加了傳播風險。因此，純粹從防患於未然的角度來看，針對人口流動渠道作出堵截，是阻止病毒散播的最直接方法。

然而，入境防疫的方法眾多，「封關」是其一，但不是唯一；而且「封關」可以有程度之別，截斷個別省市之人口往來，與禁止內地所有人口入境，程度截然不同。正如梁卓偉指出，最獨善其身的「封關」做法，是完全禁止香港任何出入境，並非只針對某個特定地方或某些旅客；但他亦補充，他與本地其他專家如袁國勇、許樹昌及外國專家均認為，「封關」不是香港正確策略，亦不可行。

故此，當我們討論入境防疫之時，不能簡化成「封關」與否，而須問收緊至什麼程度。事實上，內地近日應對疫情的不少舉措都是以「封」阻疫，例如全國停止旅行團，北京由今日（26日）起全面停止省際客運服務，等等。香港近日亦有一些類似非常舉措，例如旅遊業界暫停內地團、兩大主題公園關閉。

武漢肺炎持續擴散，港人紛紛搶購口罩自保。（資料圖片）

罷工對社會百害無利

「防疫政策只可基於科學，包括政治在內的其他考慮必須摒棄」，梁卓偉被問及是否應該「封關」時，如此回答。然而，什麼是「政治」？若然如坊間傳聞，特區政府怕影響與內地關係，這種「政治」考慮當然不能存在，隨時會釀禍。另一邊廂，政府對「封關」說法反應審慎，顯然也因在當前高度政治化的香港社會裏，這個過於簡化的說法包含敏感的政治意涵。

有醫護試圖發動罷工逼迫政府「封關」的複雜性也在於此，一方面，政府此前在防疫問題上優柔寡斷，使得社會擔心防疫缺口，醫護身處抗疫第一線，尋求非常手段也可以理解；另一方面，當罷工發起者借用概念，要求「回應五大訴求」，加上本土色彩強烈的政黨與區議員推波助瀾，無疑也使關於「封關」的討論節外生枝。

全球各國加強防範，阻止新型冠狀病毒散播。其中在韓國首爾，有工作人員在火車車廂內進行消毒。（AP）

醫護人員肩負重責，尤其當下正值冬季流感及新肺炎威脅市民健康，醫護人員更是不可或缺。一旦發生醫護界罷工，影響醫療服務運作，絕對百害無利，也損壞醫護自身的專業性，將是令人極度遺憾的事情。為了大眾福祉着想，相信沒有人想看見這種場景發生。

抗疫需要社會同舟共濟，不應「政治化」，但排除此考慮，對政府而言，入境防疫其實既是科學問題，也是政治問題。在科學方面，容讓人口繼續流動，對造成疫症在社區爆發的可能性有多大，需要專業、科學化的風險計算。在另一方面，出入境管制或截斷交通造的社會不便，社會是否能夠承擔，卻是一個「政治」判斷。例如，是否要為了減少爆發風險百份之一，造成沉重的社會不便，這怎可能不是一個「政治」考慮？故此，當記者問及為何不封關時，特首林鄭月娥沒有回答，反而要梁卓偉代答，已經反映出她有意或無意地將這問題簡化成純科學性質，而忘記了她作為特首，最終如何平衡各種需要及取捨，完全為其政治責任。

毋庸置疑，最全面之「封關」、令香港孤島化，是既超出實際所需，而又不切實際。目前政府已中斷與武漢之人口往來，但這個程度的堵截是否足夠，卻不無疑問。因為新肺炎已在內地擴散，至上周六晚確診逾1,300宗，近半在湖北省以外地區，以廣東省、北京、上海等地方特別多。政府必須基於最新數據，評估武漢以外省市的感染人數及傳播風險，適當地暫停個別嚴重地區的交通往來，減低疫症輸入香港的風險。而且，目前坊間的揣測四起，對林鄭政府充滿猜疑，當局更須具體向社會解釋防疫措施的準則，消除疑慮。

政府宣布提升應變級別至緊急，應對武漢肺炎疫情。（梁鵬威攝）

莫讓防疫變政治危機

說到底，社會出現要求「封關」的呼聲，說明了政府面對新肺炎威脅，防疫工作不足，官員的表現未能給予市民信心。例如林鄭外訪瑞士期間，署任的張建宗以人流聚集為由拒絕要求高鐵乘客申報健康，既為不知變通，更反映他低估疫症隨乘客進入香港的風險。因此，政府必須正視醫護人員及市民的憂慮，積極與醫護界協調及溝通，加緊入境防疫，避免罷工之事果真發生。

對於一個從政者而言，任何事情都是「政治性」的。即便是疫症或天災等，表面看來非政府造成，但一旦應變不善，社會自然將矛頭指向政府。新肺炎既有可能在香港社區爆發，因疫症而起的民怨同樣有可能乘風爆發，林鄭絕對不能怠慢。上周六林鄭率領官員及教授出席記者會，便因為不戴口罩而惹市民批評。雖然戴口罩或會影響觀感，以該場合來說亦非必要，但官員牽頭戴口罩有提醒公眾、增加衛生意識之用。林鄭只要與眾人先戴口罩示人，在發言前示範如何適當地除下及收起口罩，便能一舉多得。一葉若能知秋，這小事要麼反映其欠缺政治智慧，要麼反映其低估了政治危機——或兩者皆是。