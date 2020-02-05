新型肺炎官方互動地圖的三點不足

衞生防護中心在周二（4日）推出「新型冠狀病毒感染本地情況互動地圖」，除顯示肺炎患者住處、曾乘搭的交通工具等，個案總數、急症室預計輪候時間等亦包括在內。互動地圖由資訊科技界別和政府部門合作，值得肯定。然而，內容仍要豐富，提升公眾監察疫情能力及政府透明度。

「01觀點」日前提出衞生防護中心提供疫情在公共衞生方面的資訊，惟資訊有餘，傳意不足，有礙公眾吸收。提出之際，政府資訊科技總監辦公室（資科辦）與智慧城市聯盟正在籌備互動地圖儀表板，發展局和地政總署亦參與其中。

儀表板詳列家居檢疫大廈名單，附近居民可以提高警覺，進一步加強防疫意識。聯盟創辦人葛珮帆在報章表示，儀表板功能會持續更新，例如加入內地和國際疫情地圖，以及政府澄清公告等。

可增加患者背景資料及感染時間

但就着現時發布的內容，有以下三點改善。第一，展示關係鏈。關係鏈象徵患者感染途徑和尋找致病因素，儀表板現時表列患者資料，如同獨立個案，其實個案1和個案15是代表黃埔花園的兒子和母親，疫症在香港出現人傳人案例，而家庭成員傳染是途徑之一。

第二，加入感染時間。現時儀表板下方的折線圖展示確診個案，留院接受檢查個案，符合呈報準則個案等。政府可以加添報稱發病日期、每日入院人數、每日留院人數、每日死亡人數、每日出院人數等顯示疫症盛衰的資料，亦有助跟流行病學統計模型對照。

統一信息發放

第三，在疫症個案以外，政府可以增加市民渴求的資訊，例如早前提及的政府、銀行，航空公司、巴士公司等公共服務調動內容，以及各關口本地、內地及其他居民進出數字。對市民來說，最迫切的莫過於口罩、酒精、消毒藥水等防病必備物資。

穩定這類物資的銷售和供應，令每名市民以可負擔價格取得基本數量，制止市面哄價枱價搶貨，政府責無旁貸。政府中央統籌是最理想做法，最起碼亦要統一信息發放。現時藥房、護理店和進口商售貨，主要透過社交網站專頁發布內容，市民每時每刻也四周留意網頁動態，一不留神就錯過。同時，網絡亦有不少雜亂虛假信息，不少人信以為真。

為此，政府應主動與藥房商會、物資供應商和銷售商聯絡，請商戶通報政府銷售日期、地點和銷售量，再由儀表板發報。市民可專注留意儀表板，而排除以外五花八門的信息，有助減少社會混亂。

數據在政府，高手在民間。既然人才和技術俱備，資科辦若果力所能及，可以向外界徵集建議，充實儀表板。當資訊公開、政府防疫工作透明，社會才能減少恐慌，同心防疫。