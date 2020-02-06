抗疫人人有責　代議士不能為反而反

深水埗區議會在周三（2月5日）通過動議，反對徵用美孚翠雅山房作懷疑染上新型肺炎人士隔離營。政府在選址作檢疫中心時當然必須考慮會否對附近居民構成健康威脅，但諸如香港大學微生物學系講座教授袁國勇等專家都指出翠雅山房遠離民居，作為隔離營從科學上對該區區民不會構成威脅，可見翠雅山房是個合理的選擇。無論民情主流是否真的反對徵用翠雅山房，當香港社會整體面對疫症威脅，區議員作為代議士，理應以維護社會利益為己任，將科學真相告訴選民，幫助他們作出正確決定，而非一味被民粹情緒牽着走。疫情一觸即發，難道在這種關鍵時刻還要操弄政治嗎？

翠雅山房遠離民居，對該區區民不構成威脅，這是多方認同的客觀事實。如果區議會只因為民意反對便反對，那他們便是跟着民粹思潮走的政客，欠缺代議士應有的判斷力，亦沒有從真實需要及整個社會的角度著想。

撇開一味以民意為藉口，區議會指出反對的最大理由是政府作出該決定前未有先事諮詢區議會。政府資訊不夠透明當然是個問題，然而疫情變化一日千里，當官員們意識到問題所在，亡羊補牢，議員們也應該分清輕重緩急，支援政府從速建立更完善的抗疫系統，嚴控社區爆發風險，否則對防治疫病根本沒有好處。正如袁國勇指出，如果缺乏足夠隔離措施，唯有在家居隔離。集中隔離與分散式家居隔離的監控難度及風險哪個更大，用常識就可判斷。危急關頭要有危機處理的模式，國際例子多如牛毛，不必多贅。

有些反對者指翠雅山房以外尚有不少選擇，的確不錯。但這些建議本身並非反對以翠雅山房為檢疫中心的合理理由。一是，既然翠雅山房既合理又已準備就緒，那為何不用？二是，隨着本地病例有增多的趨勢，以及政府會推出更多防疫措施，翠雅山房只是其中之一，如果疫情繼續，自然要徵用更多設施。

食物及衞生局副局長徐德義指出，政府現時有三個檢疫中心合共97單位，當中80個已在使用，可見徵用翠雅山房有迫切性。公眾固然可以質疑政府經歷過沙士（SARS）之後，為何未制訂全面的檢疫與隔離設施徵用準則與清單以免在需要使用時造成爭議，也可以事後再檢討如何完善有關機制。然而，當下疫情相當嚴峻，區議會又有何必要故意刁難呢？