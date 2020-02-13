【武漢肺炎】應彈性安排滯留湖北港人回來

政府周三（2月12日）表示，10名香港人在湖北確診感染新型冠狀病毒，其中7人在武漢，3人在恩施。加上約2000人正滯留湖北省，政府應安排包機，讓有需要市民先行回港。

政制及內地事務局上月底交代滯留湖北港人的情況時只謂大致良好，半個月來一直沒有提及有港人在當地染病。至本周三，當局才承認「近日收到內地相關單位的通報」，及駐武漢辦事處通知，10名香港人在湖北省確診，但沒有說明「近日」指何時。

根據本地報章報道，武漢一間港人開辦的醫院在上星期已接收一名港人，至本周二（2月11日）收到政制及內地事務局來信，希望安排其已確診的兒子入院。須知道社會上下非常關注新型肺炎疫情，政府應該掌握滯留當地的市民數量、聯絡方法等，能第一時間及第一手知道港人情。當局直至涉及3個家庭共10名港人確診後才公布消息，無疑不理想。

包機回港可彈性處理

目前既已有10人確診，政府更須衡量其他滯留市民的風險。公民黨等部份政黨已要求政府包機，從湖北省接市民回港。此舉當然不容易，除了要與內地政府協調外，亦要在香港預留足夠的檢疫中心位置，讓回港市民隔離14天。毋庸置疑，若2000人即時回港，隔離營將不敷使用。但部份市民的確有需要及早回港，例如長期病患者需要在港藥物，或有不適而當地醫院已不勝負荷。因此，政府應即時評估滯留港人中哪些有急切需要回港，及衡量香港檢疫中心的承受能力，彈性安排部份人率先回港。

另一方面，社會亦應配合。據經民聯透露，已有航空公司願意安排包機赴當地。至於檢疫中心，政府能覓得位置合適、科學上安全的地方改作隔離營，物業擁有人及社會亦應支持。當然，總有人希望獨善其身，不理其他港人的處境，或以為他們咎由自取。但事實是疫情難以預料，正如一名香港退休考古專家向傳媒透露，他是在上月初到武漢探親，卻因封城而滯留當地。這類情況相信不勝枚舉，若事情發生在我們認識的親友身上，相信我們便會支持盡力協助他們。在疫症面前，香港人除了提高警覺外，其實也不能夠沒有同理心。