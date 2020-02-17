【武漢肺炎】羅致光「防疫三招」離地萬丈

新型肺炎疫情持續，市道蕭條各行各業大受打擊，不少上班族被公司要求放取無薪假，甚至面臨裁員危機。香港社會所面挑戰可能堪比沙士，不過勞工及福利局局長羅致光周日（16日）發表的一篇網誌，大談自己不用口罩的防疫「羅三招」，令不少上班一族驚詫。

羅致光在網誌表示自己過去廿二天不曾到到過人多地方，大部分時間皆在家辦公，縱然前往政府總部工作也是自己駕車，不搭公共交通工具。羅致光認為自己節省了口罩，「慳了給有需要用口罩的人」，結果網誌一出便遭狠批。局長節省了口罩縱然是事實，但他的經驗與普羅大眾的處境落差太大，近日已滿腹怨氣的市民罵的是政府官員在疫症當前仍如此「離地」。

「慳了給有需要用口罩的人。」（資料圖片／歐嘉樂攝）

誰不想足不出戶？

局長可以二十二天不去人多地方，但大部分市民並不如局長幸運。疫情發展以來，香港市民既被迫出街撲口罩撲消毒用品，上下班乘坐在巴士地鐵時，聽着旁人咳嗽也覺心驚膽顫。網上有不少人戲言：2020年，香港人的練膽大法是「上班」。

疫症當前，市民也想留在家中，減少到人多地方。不過市面口罩、清潔消毒用品供應緊張，市民偏偏被迫前往人多地方大排長龍。縱然政府多次強調食品存貨充足，廁紙供應商供貨如常，但市民恐怕物資會相繼短缺而掀搶購潮，不少人東奔西撲，如周日柴灣惠康更上演多名顧客的手推車並排起步的「賽車」環節。市民要「足不出戶」，不如局長容易。

有網民在位於柴灣的惠康拍攝得多名顧客推著手推車準備付款的一幕，被笑言是「格林披治盲搶盃」。（南區之友^o^ Harry Cheng圖片）

誰不想在家工作？

不僅物資難求市民被迫出街，上班族在家工作也非必然，羅致光身為勞福局局長，安坐家中書寫的一篇網誌已是身在福中。現實是本港陸續出現職場傳播個案，上周三（12日）「打邊爐家族」的北京樓同事確診，太古城54歲患者的工程師同事亦於周一（17日）發現確診新型肺炎。職場的病毒傳播危機不能輕視，但員工防護裝備不足的問題卻仍未獲勞福局正視。

不少市民因工作所限不能在家工作，而口罩等防疫物資不足，也使酒店、清潔、保安等行業員工上班時提心吊膽。於上周三（12日）康美樓07單位住客撤離後，有房署外判工指，他們被派進康美樓檢查07單位時僅獲派形似雨衣的保護衣，以及不防水的鞋套，並遭上司暗示缺勤者可能遭受解僱。而清潔工為保飯碗，默忍口罩不足的例子更非孤例。疫症蔓延人人自危，如若工作性質許可，試問誰不想在家工作？

如若工作性質許可，試問誰不想在家工作？（資料圖片／賴雯心攝）

這就是貧富懸殊

羅局長的生活，與一般上班族的生活不同。政府官員在家工作，能避開市民每日乘搭的公共交通。即便要上班，駕車當然可以避開人群，避免車廂交叉感染，但這只是少數。2019年，香港的入息中位數18,700元，超過100萬人生活在貧窮線下，豈敢談供車？單是入油已足夠壓垮基層，未計泊車、隧道、牌費、維修連保險。香港人至今口罩未足，連廁紙都引來劫案。各行各業受盡疫症摧殘，上班族不僅裝備不足隨時「中招」，更要面對炒人威脅飯碗不保。結果「羅三招」雖然節省下幾個口罩，卻正正刺中了香港市民的痛處。

勞福局的工作是保障勞工權益、改善弱勢群體的福祉，前面旅程還有漫漫長路。在疫症期間，羅致光不如多指示勞工處積極介入有關勞資事件，例如依職安健條例派員跟進不同公司的防疫措施，甚至考慮追究涉違例僱主，保障勞工在疫情期間的職場健康。在勞工面對飯碗不保時，應該思考何以為民紓困，何以惠及基層，保障港人能有最基本生活。節省口罩遠非德政，畢竟不少市民仍要擔驚受怕，迫着巴士地鐵上班。