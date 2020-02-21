【武漢肺炎】每間學校派萬元　只怕未足安心復課

目前新型肺炎疫情持續，復課日期雖暫定於3月16日，但能否如期復課尚未可知。教育局周四（20日）宣布，為幫助學校補充防疫物資、清潔校園並支付各項與防疫相關的開支，將會調撥現有資源，為全港各家公營、直資、私立中小學以及幼稚園，按規模或類別提供額外10,000至25,000元不等的撥款。

派錢不如派物資

隨疫情發展，市面陸續出現不同搶購潮，由最開始的口罩，到不同清潔、消毒用品，後來甚至連廁紙亦成搶購目標。市民購買物品見困難，政府向學校發放撥款，也不等如學校可以作好防疫準備。不同防疫用品市面已需求甚大，學校若購買漂白水、消毒火酒，也可能要與市民、藥房「爭奪」。口罩近日雖然開始有穩定供貨，但價格回落之後東南亞來貨口罩尚要近200港元一盒，韓國口罩亦依然接近400港元。如此價格在家庭內供數人使用尚可支持，但若由學校購入供學生、教員取用，則未必是長久辦法。

政府早前宣布成立防疫抗疫基金，並於周三（19日）向財委會提交文件，當中將撥款15億元資助廠商在港設置生產線，預計月產200萬個口罩。政府應在確保前線醫護人員有足夠物資後，將部分物資放發到各家學校，以為未來復課作好準備。而學校所需的消毒、清潔用品，政府物流署亦應積極為學校採購，由政府統一採購、統一發放，免卻各家學校在市場與市民一起東奔西撲。政府在幫助學校抗疫同時，應多做一步由物流署為學校代勞，也確保政府給予學校的防疫資金，能夠真正用在防疫的用途之上。

沙士復課之後，部分學生事後坦承，體溫表都是貪圖方便胡亂填寫。（資料圖片）

停課仍不能鬆懈

學校清潔看似是校園小事，日常較少人關注，但在疫症橫行之時，衛生署與教育局也應對此加倍留神。各家學校清潔程序不會有劃一標準，平時也是由校工自行決定，但疫症屬特殊情況，衛生署就此也適宜特事特辦，為復課後的校園清潔訂劃一程序。例如應列明清潔注意事項，提醒學校加緊清潔樓梯扶手、體育用品等高風險傳播媒介，並在非上課時間要求進行全校清潔。

2003年時曾出現學童感染沙士病例，當時教育局反應緩慢，疫症初期並無劃一政策可言，只靠學校決定自行停課。今次所幸是教育局及時作出停課決定，但停課期間的校園清潔，以至復課之後的監察、防疫安排，教育局仍應與衛生署及早制訂應對程序，並檢視過去沙士時的政策成效。例如學校的呈報機制是否有效，教師、學生的病假空排將怎樣處理等。有見當時沙士復課之後，部分學生事後坦承，體溫表都是貪圖方便胡亂填寫。幸好當時疫情喘定，校園不致二次爆發，但今次新型肺炎傳播力可能比沙士更強，縱然之後疫情受控，教育局仍須加倍謹慎。