新型肺炎可成「翻轉教室」實驗場？

新型肺炎疫情持續，教育局宣布延至3月2日復課，學生距離回校上課日子尚遠。不少學校推出相應措施，例如推遲暑假、縮減課外活動等，務求復課之後學生尚能在學期完結前跟上進度。不過停課期間，為求減少學生進度受阻，部分學校推出不同網上學習措施。停課期間教育局仍應保持主動，在備課或技術層面上輔助學校教師，讓學生繼續「停課不停學」。

學生停課可否不停學？（資料圖片／鍾偉德攝）

可成翻轉教室起點

隨教育局停課的消息一出，不少學校已經要求教師利用各種網上資源，以Google Classroom等方式發放練習，停課期間的教學模式也與2003年大為不同。相信不少當時在學的市民依然記得，當時在家學習大概就是家長回校領取工作紙，或者上網完成「每日一篇」，與今日相比自是不可同日而語。

現今網絡發達，學生安坐家中已能吸收不少學科知識，故此以往學生走入課室聽課，由教師主導講學的形式在這十幾年來已引起不少教育學者反思。由此而生的「翻轉教室」是將舊式上課聽書、回家練習的形式倒轉，由學生先行在家細讀影片、報紙等教材，再於課堂上與教師、同學討論，並共同完成課業，以將較少有的堂上時間用於師生交流而非單向授課。

疫症期間，為避免學生之間互相接觸、傳染，停課以減少學生聚集無可厚非。而今次各家學校因應停課而推出的不同在家學習措施，更是學校轉向利用網上資源教學的一個重要起點。教育局應該以今次停課視為教學模式轉型的一次重要實驗，聯同創新及科技局共同收集學校意見，了解學校在停課期間網上教學的限制、困難之後，開始着手為全港中小學建立共享的翻轉教室學習平台，並以此為學校提供網上資源，讓學生網上自學之後，再於教育局主導設立的討論區上，讓學生與教師交換意見。然後再由教育局將「翻轉教室」的概念加以推廣，以在本港教育上廣泛應用。

突如其來的新型肺炎，推使部分教師前所未有地利用網上資源教學，也使不少教師、學生感到困難。（資料圖片）

教育局協調學校備課

不過目前大部分學校尚採用「老師講、學生聽」的單向教學模式，突如其來的新型肺炎，推使部分教師前所未有地利用網上資源教學，也使不少教師、學生感到困難。教師利用網絡工具備課的方式，與日常講學截然不同，少用網絡工具的教師不免面對技術困難。以此作為「翻轉教室」的初步實驗，教育局可首先投放資源，在停課期間協助學校教師，向教師們介紹「翻轉教師」的實際應用，介紹常用網頁，以及教導教師們操作不同工具軟件。

因為翻轉教室需要大量教學資源，除了影片、練習之外，尚需要完整的題目庫、討論材料、額外的自習資源等，對於普遍學校而言，要在停課期間準備大量教材確實有一定困難。而要教育局在一兩個月間為各級各科準備教材，也近乎是不可能的任務。但是，教育局尚可以協調學校之間交換教材，由各家學校就不同科目、課題做出教材套，並協調學校之間交換使用，使每間學校教師的工作量可以有效分擔之餘，亦能依照學生能力，在教材上與其他相若的學校互相幫助。而能力不同的學生自習時亦可在網上閱讀其他學校教材，學習不同課題。

畢竟，教育不應是本地學校與學校之間的競爭，教育局理應擔當起領導角色，在教育模式轉型的過程中，主導學校間的資源共享，協調學校共同為本港的教育質素努力，使得本港教育趕得上世界發展。