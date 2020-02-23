【財政預算】公民黨要告訴社會如何經濟轉型

抗疫時刻，社會期望政府能夠送上及時雨，解市民、僱員及企業燃眉之急。公民黨的財政預算建議亦順勢要求全民派錢，一人萬元，加上失業、減薪津貼和稅務寬免。 香港需要一時甘露止渴，但社會要再次強壯，政黨便要協助解決深層次矛盾，啟動產業轉型，推動經濟公平。

由修例風波至新型肺炎，打工仔減薪、放無薪假、被裁員，商戶生意冰封，偏偏食物和日用品價錢愈來愈貴，家庭經濟愈見緊絀。公民黨提出的短期紓困建議，諸如「全民資助金」1萬元、政府物業帶頭減半租金等，亦是情理之中。如果政府全單照收，再計及過去數月推出的紓困措施，救市雖然動用過千億元，但，政府儲備在去年底仍有1.12萬億元，財政仍然穩固。

不乏進步建議

在紓困措施之外，觀乎公民黨作為中產精英色彩濃厚之政黨，其財政預算建議書亦內含不少進步主張，可見社會之貧懸不均、經濟不公實在已病入膏肓，人人皆見。例如在稅收方面，公民黨支持開徵資產增值稅、累進空置稅、引入累進差餉，均能促進分配正義；在扶貧福利方面，設全民退休保障和增撥照顧服務開支，由政府發揮社會保障的角色；在土地房屋方面，催促政府完成《長遠房屋策略》目標，恢復土地拍賣，也能修正業已扭曲的市場。

然而，若說公民黨之倡議進步，又不完全中肯。例如資產增值稅，其只謂「研究開徵」，亦提及「針對非本地居民」，沒有明言對於憑炒樓致富的本地居民是否也應該以稅貢獻社會。又如在教育方面，公民黨倡議免除專上學生借貸利息，及增加資助學士學位，然眾所周知投資教育是投資未來，增加約20億元政府經常性開支以令八大免學費，便能釋放大學生生產力及刺激經濟結構革新。我們的政黨是否敢於想得更大、更遠？

香港需要產業改革

更重要的是，在整體的經濟結構轉型方面，公民黨似乎乏善可陳。其提出改革法制以推動共享經濟、協助營辦商設立5G基站、成立短片發展基金等，未免是零敲碎打，整體主張欠奉。面對嚴峻的貧富懸殊、社會受地產財團支配、產業空洞，香港亟需產業結構轉型，當中尤以創科產業發展為重。港企近年來在創新發展路上嚴重滯後，政府未能為有志在科研、互聯網等領域發展的企業提供合理的投資環境，導致香港經濟轉型、產業升級長期流於空談。但其建議書的創科只如聊備一格，而且缺乏產業發展和人才培訓的方向。對於經濟轉型，其只有銀髮經濟、綠色經濟的總路線，亦欠缺仔細規劃。

其實，公民黨絕對有能力籌畫長遠方略。早於2009年，該黨發表「綠色新經濟」行動綱領，涵蓋抑壓碳排放，增加再生能源，綠色建築，建設綜合廢物處理設施，在新界建立新市鎮，清理棕地等。當時預算政府投資358億元，創造8.73萬職位。或許有人認為綠色綱領是曲高和寡，但不少調查指出，環境質素是人民選擇城市居住的主要條件。必須指出，公民黨把環保政策滲入本年及以往的預算案建議，可惜沒有將之成為主軸，說服政府採納。既然政黨當年可以展示政黨遠見，相信今天也可以。