建制派不須「盲撐」政府

新型冠狀病毒肺炎疫情爆發以來，不少建制派要員向政府發炮，例如行政會議成員葉劉淑儀批評政府以「價低者得」的手法招標採購口罩是「愚蠢」，經民聯立法會議員梁美芬批評政府反應遲鈍，民建聯主席李慧琼在接受《香港01》專訪時則明言對政府「恨鐵不成鋼」。建制派一反常態，相信與去年因為「盲撐」政府修例、導致區議會選舉慘敗的教訓有關，明白到毫無原則地與支持政府，只會招致選民唾棄。

這些事例令人反思建制派的諸多不足。一直以來，他們對政府總是唯唯諾諾，缺乏主見，結果就是加劇了政府的弊政。李慧琼稱「（政府）有不足就應提意見」，這是值得認許的，但我們不希望這只是三分鐘熱度，建制派如果自命對香港市民負責，那就不應甘於充當「投票機器」，在「提意見」之餘還要督促政府推動大刀闊斧的改革。

事實上，建制派過往確實令許多人失望，例如民建聯、工聯會在地區上有不少椿腳，理應熟知民情，如果早就懂得善用行政會議和立法會的平台向政府反映民意，出謀獻策，促成當局推動改革，社會民生困局未必會像現在那麼嚴峻。可惜，許多建制派政客就是「不務正業」，沒有履行代議士的職責之餘，反而自甘墮落地淪為政府和中聯辦的傀儡，導致政府在有恃無恐下，即使明知政策不周全、解說工作不足夠也強行「上馬」，《逃犯條例》修訂就是一個慘痛教訓。毫不客氣地說，香港落得如斯田地，建制派責無旁貸。

香港沉淪 建制有責

當然，建制派作為廣義的執政團隊一員，不可能與政府完全切割，但這與「盲撐」是兩碼子事。支持政府應該是有原則的，不能放棄獨立思考，政府做得對要支持，做得不對就要批評，如實反映民意。市民不滿政府處理今次疫情的手法，李慧琼、葉劉淑儀、梁美芬就此批評政府，做法可取；疫情令民生經濟狀況急轉直下，建制派在此情況下反映民意要求政府「派錢」，也算是盡了代議士的職責。

我們擔心的是，建制派會虎頭蛇尾，疫情過後又恢復「盲撐」政府，甚至在立法會盲目護航，令政府有恃無恐；我們更擔心的是，建制派只停留在批評、但對深層次矛盾一知半解的層次。香港的問題千頭萬緒，民生經濟是箇中關鍵，必須盡快改革，政制落後亦困擾香港經年，必須在條件許可下重啟政改。在這些問題上，建制派應該發揮建設性作用，既要促進民情上達，亦要促成當局推動實質改革。如此香港才能出現善治，不致於在管治困局中繼續蹉跎。