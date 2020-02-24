【武漢肺炎】意大利社區爆發　「封關」無法一了百了

新型肺炎疫情近日在中國有緩和的跡象，然而卻在全世界其他地區有蔓延的趨勢。除了日本爆發本地社區傳播外，近日韓國的疫情亦是急轉直下，短短數日間確診數字以倍數增長。在中國周邊地區以外，意大利北部米蘭地區上周出現過百宗確診，顯示社區傳播的風險正在增加。同時美國疫控中心（CDC）警告指美國國內存在一定風險，並指出有很大機會很多被認為是流感病人的人可能其實是新型肺炎。這些國家不少都對中國採取了一定的入境限制進行「封關」而當地疫情難以受控，反映了「封關」的實際效果成疑。這更說明了早前香港的「封關」論述，根本難以站得住腳。

世界衞生組織（WHO）呼籲各國別因疫情而對中國進行不必要的入境限制。部份人指控世衞「投共」，認為其政策背離科學，向中國傾斜。然而，翻查世衞的資料不難看出，世衞在疫情時呼籲各國不要對爆發地作出不必要的入境限制是常規政策，根本與是否中國無關。世衞作出這種建議其實是有一套邏輯，除了是避免對某地區產生歧視之外，世衞的研究亦指出在現時全球交通情況而言，對特定地區「封關」阻止疫症進入效果成疑，甚至可能導致疫情爆發國因害怕被限制而隠瞞疫情。

日本、韓國對中國沒有大規模「封關」，基本上只是限制到過湖北省的旅客入境。韓國另外從2月12日起要求從中國內地、澳門、香港入境的旅客必須通過「特別程序」，必須申報聯絡電話及每日向當局申報健康情況。最近日、韓出現社區爆發的危機，很多支持「封關論」的人一躍跳到「全因為沒有及時封關」的結論。然而，這種結論不單忽視了日、韓兩地在本地防疫上的缺失，將問題全部推諉他人，而且也沒有證實到「封關」的成效。

奧地利2月23日一度暫停所有來往意大利的列車交通，因為其中一架列車的2名乘客可能染上2019冠狀病毒病。（AP）

意大利確診急增

意大利是最早一批對中國實施入境限制的地區之一。在1月底，意大利當局已宣布從2月初會停飛所有來往意大利和中國的航班，同時停止所有進入意大利的簽證。本月初雖然有傳意大利將恢復部份班機，但卻被意國外交部否認。意大利與中國沒有陸路連接，這措施變相等於停止接受所有從中國入境的旅客。上周四之前，意大利只有不到5宗確診，但一轉眼便一躍成為全歐洲最多確診者的國家，意方更為此不得已封鎖了至少10個城鎮。

美國亦是早期封關的國家之一，早於2月初已經禁止十四日內曾到中國的所有外國人入境（除少數例外）。然而，美國疫控中心近來開始表示無法完全阻隔疫情在美國傳播，更估計有部分被認為患上流感的病人可能其實患有新型肺炎，美國出現社區傳播的情況不低。

無論是意大利或美國，都已封關超過十四日，按「封關論」的講法應該非常安全。然而兩者的疫情發展卻是反證「封關論」的例子。有「封關論」者仍然試圖解釋，只是阻止來自中國旅客無法確保「絕對安全」，故此必須阻止所有中國人入境。然而，在沒有證據證明一個人是來自中國，而只因為他的國籍為中國便拒絕入境，可能引發歧視問題，有違文明社會的基本。再者，至今無論是日本、韓國、意大利等國家，都無法確定「零號病人」是中國人，以此提出「封關」實在有欠科學。

愈來愈多證據反映「封關」阻止疫情的講法有欠嚴謹。然而至今尚有部分政客扭盡六壬試圖解釋「封關」之說不是「政治操作」及「偏見」，他們又是否能提出足以說服他人的證據呢？