【武漢肺炎】美國預期社區傳播　反映了什麼？

隨着新型冠狀病毒肺炎在中國以外的地區有擴散的趨勢，美國疾病控制和預防中心（CDC）亦為此作出新的危機評估。上周五（21日），疾控中心防疫專家梅索尼耶指新型肺炎很可能在美國出現社區傳播，美國已為此作出了充份準備。美國處理病情的手法是否完善，在不同的標準下可能不盡相同，不宜簡單類比。但疾控中心的意見現實地承認了無論如何都不存在「零風險」的情況，同樣重要甚至更重要的是致力於研究如何防治疫情的影響。其判斷建基於對美國現實的了解，有其一套科學理性。香港亦必須思考，防疫政策並不可能只考慮簡單安全系數，而是有更廣大要處理的問題。

美國疾控中心防疫專家梅索尼耶（Nancy Messonnier）指出，「美國至今未見社區傳播，但這有可能（very possible）甚至很可能（even likely）最終發生社區傳播。」可以說，社區傳播已不是「會不會」，而是「何時」的問題。梅索尼耶續指，美國的目標是減慢疫症在美國擴散的速度，以換取更多時間做好準備，包括特效藥的研究等等。她又不排除美國可能會停課或停止商業活動，要視情況而定。

2009年3月H1N1甲型流感（俗稱「豬流感」）在墨西哥爆發，美國並沒有封鎖美墨陸路邊境，結果4月時美國出現大爆發。美國當年不「封關」引來了一陣非議，但當時疾控中心不建議對墨西哥「封關」，也是基於科學認知。自2003年的SARS後，已有研究指出邊境管制非防控疫情傳入的有效好辦法，而且會造成包括經濟以內的各種影響。很多科學研究都指出，要完全防止病情傳入並造成社區傳播是不可能的，正確的態度應是做好防控，同時盡快研發出新藥物。

【人類豬流感】2009年3月，墨西哥出現H1N1新型流感，疫情由美洲開始蔓延至全球。研究顯示，豬型流感通常只在豬隻之間傳播，但2009年的新型流感源自豬隻，人類同受感染。香港衞生防護中心定名為「人類豬型流感」。（資料圖片／陳嘉元攝）

視乎疫症的應對

防疫包括了風險管理，當中尚有很多在單純的傳染安全系數以外的考慮範圍。極端的政策可能有效，但社會必然會付出重大成本。故此，不同疫病可能有不同的處理方式。例如2009年H1N1爆發時，由於疫症的危險性未到極高，按CDC的分類只屬於第二類，雖具傳染性但可以通過藥物治療，故其防控對策自然不會這麼極端。2014年，美國出現伊波拉病毒確診，當局嚴正以待，結果只出現4個本地確診例子。伊波拉是屬於第四類極高危的病毒，極高死亡率而且未發現有效治療方法，那對其處理手法自然亦不一樣。

新型肺炎的傳播力和致命率與上述疫症不盡相同，各國政府自然會有不一樣的對策。但肯定的是，美國對於病症的處理手法，既要考慮染症的傳播力和致命率，也會以美國的情況出發。面對同一個情況，美國與中國、香港不見得會採用同一種處理手法，不一定有唯一的世界標準。重要的是防疫指施是建基於對疫病有系統的科學處理，而非只是主觀恐慌或是有意圖的政治動作。至少，美國不會認為「封關」可以做到「零風險」，甚至以為「一早封關，就不會有事」。以為「封關」就可以安枕無憂，其實是不盡不實的空話。2003年SARS重創香港，不少人至今仍留有陰影，對新疫情緊張可以理解。不過，處理疫情畢竟是要以科學為本，港人必須冷靜審視各種現實客觀情況。