【財政預算案】四大支柱以外的新支點仍未見蹤影

周三（26日），財政司司長陳茂波公布了下年度財政預算案，預算案整體以支持香港經濟為主。除了最為吸引公眾視線的「派錢一萬蚊」應急措施之外，還有不少措施支持香港主要產業。正如陳茂波所言，香港經濟因中美貿易戰、反修例風波以及新冠肺炎疫情而大受打擊，政府不執着於赤字做「守財奴」，而與市民共渡時艱是值得讚許。然而，除了援助既有產業以外，預算案卻未有回應到香港產業發展該如何發展下去的問題。

財政司司長陳茂波在2月26日，公布新年度財政預算案。（張浩維攝）

一直未找到的增長新支點

預算案中有援助香港「四大支柱」（旅遊、專業支援、金融、貿易物流）的政策。除了旅遊業撥款7億應急之外，一些措施也具有一定前瞻性。例如撥款3.45億元予物流業應用科技先導計劃，有助物流業追上時代步伐；繼續發行綠色債券亦是延續先前的政策發展新優勢。

香港經濟仍然依賴「四大支柱」，在經濟困難下對其支持是保住民生的重要關鍵。然而，「四大支柱」中兩大支柱的旅遊與貿易物流的發展都已到達瓶頸。旅遊業過去長期依賴內地遊客，然而陸港矛盾日深，疫情之後旅遊業能否重振也是疑問。而隨着內地物流業發展，很多原本經香港的物流業務流失，物流業早已陷入萎縮，客觀上難有大發展。固此，除了支持已有「四大支柱」之外，香港經濟如要繼續健康發展，必須找尋新的增長支點。

貿易及物流業是本港經濟的四大支柱，近年本港物流業面對巨大的挑戰。（資料圖片）

除了「四大支柱」外，政府以往提出過文創、教育、醫療、環保、創科、檢查認證「六項優勢產業」（又稱「六大產業」）作為增長的新動力。然而，六大產業的發展一直不能稱善。2009年「六大產業」初提出時，總共約佔香港GDP約7.4%，但到2016年為止，仍只有8.9%。六大產業發展不如理想，而新的財政預算案雖有著墨，但大多只是「炒冷飯」式的計劃，難以有大作用，而醫療產業和檢查認證幾乎就沒有新的措施可言。

此外，陳茂波又提到要找尋香港新的發展支點，但「尋找新的支點」已出現在好幾屆的財政預算案中，到此還未尋得。比起疫情過後香港經濟如何復甦，長遠而言香港經濟如何發展下去更是令人擔憂。

如何從「外圍因素」中自保

中美角力會持久為之，隨着全球局勢陷入新的變局當中，「外圍」因素未來會變得更為多變難預。香港的四大支柱都非常受到外圍因素影響，這使得香港經濟承受大量不可抗力，而經濟結構也使得政府在面對經濟下行時，除了紓困及被動地等待難關過去外，幾乎無可作為。

當然，任何經濟體都不可能完全不受世界經濟環境的影響，然而只要能有關係核心的產業，總可以在危機中找尋機遇、在真正復甦時也可以提供新的增長點。「六大產業」已提出十年以上，其發展多年未見顯著成效，到底是政策失效還是當初判斷失誤？如果是不可為之，政府應該果斷放棄，與時並進找尋新的產業發展。

香港人經常誤以為香港地位是無可取代的，然而其實四大支柱的局限卻證明香港是可以取代的。政府在產業方面，必須找尋出香港獨有的專長深化發展，以增加香港在國際間的競爭力。