【財政預算案】創科未見成果　支援切忌「炒冷飯」

抗疫時刻，港人一方面物資東奔西跑，意覺「香港製造」何其重要，一方面替本地研發的科技產品未獲政府垂青而大感不值。社會期待財政預算案能夠加緊推動再工業化、發展醫療科技，結果仍是霧裡看花。

針對新型肺炎疫症，陳茂波提及電子手環、授權生產納米口罩及研究重用口罩。宏觀一點，針對醫療科技，預算案提及今年於科學園陸續設立本地研發醫療科技平台，針對產品和人才，全港從事研發的科技公司均可申請公營機構試用計劃、研究員計劃和博士專才庫計劃。

資助快測系統 撐香港製造

不過，月中理工大學發布研發呼吸道傳染病快速測試機器和系統，則未有提及。這項發明值得重視，不僅因為這是這能針對疫情檢測，更因為港府走寶，曾經拒絕資助這個本地研發的項目。政府若要說服港人重視本地科研人才和產品，重新資助該系統就是最佳證明。

另一方面，疫情意外帶起了遙距辦公和學習、網購物流等範疇，政府應該善用香港快捷發達的通訊網絡基建，在現有的創科範疇基金撥出一部分，歡迎企業和科研機構探討和設計迎合互聯網科技的產品服務，增添新的經濟動力。

近年財政預算案，陳茂波總會大篇幅講述投放十億百億元公帑發展創科，尤其在2018年度是豪擲500億元於河套區、科技園基建，注資創科基金，支持創新平台和創科企業，多少令人以為每年政府也有大動作。然而，細看近年預算案文本，其實不少是重覆，或只交代進度。以今年提出的項目為例：

● 建立InnoHK 創新香港研發平台：在2018年預算案首先提出；

● 向創新及科技基金注資20億元推行「再工業化資助計劃」另加20億元成立「微電子中心」：在2018年施政報告及2019年預算案提及，正等待財委會撥款；

● 在將軍澳工業邨發展的數據技術中心及先進製造業中心，共斥資82億元：早在2016年已提出，後於每年交代進度，今年稱兩址分別在上半年及2022年落成。

誠然，每個項目都要時間蘊釀和落實，而諸如科技券的資助計劃，經過數年以來業界建議和政府修正後，方便了企業申請。然而，就着業界關心的問題例如創科成果商品化，預算案卻只以半句輕輕帶過，給人印象是避重就輕，着重基建資金投入，但對如何轉化為成果，仍然束手無策。

政府採購及資助應用

在政策方面，若果政府主動接觸創科企業，拉攏資金和人才，合作研發產品和服務，說不定可以協助其衝破難關。在公共資源方面，政府可以更積極發揮角色，在經濟不景氣期間，鼓勵各部門增加和加快資訊科技產品服務採購。正如資訊科技界立法會議員莫乃光提及，這可以幫助更多中小企投得政府合約。投得政府合約，有助企業經營，建立品牌，有利日後在公營私營市場競爭。

另外，發展創科之目的不離改善大眾生活，預算案可以加把勁支援弱勢人士，殘疾群體是其中之一。香港復康聯盟建議政府撥款資助殘疾人士安裝智能家居系統，減輕他們和照顧者金錢負擔，此等建議值得政府採納。

創新及科技基金資助六個研發中心和實驗室，開支不斷上升，2019/20財政年度開支修訂預算為25.4億元，2020/21年度開支預算升至65.7億元。近年政府矢志推動創科，支出大增可以說是追落後。隨着創科基金陸續批款，基建陸續落成，創科項目能否換來具體的科技商品服務，解決民生問題，甚至帶領香港發展工業，政府角色不可或缺。