犯錯是人性　堅持錯誤是邪惡

韓國新冠肺炎疫情嚴重，當地新興宗教「新天地教」因出現超級傳播者，但教會卻涉嫌隱瞞信眾行縱以及虛報信眾名單等令當局無法及時應對疫情。3月1日，韓方以過失殺人罪等罪名起訴「新天地教」負責人。次日，教會會長李萬熙表示疫情發展至今雖未其「原意」，但對於最終引發疫情大爆發感到自己毫無顏面，在公眾面前跪地道歉。韓國教會引起的疫情以至於李萬熙下跪，並非只是處理疫情和教會的問題，當中不少地方值得我們深思。不管有何偉大的理念或原意，仗着多少高尚的情操和理想，但人若然以為自己絕對的正確無誤，隨時可以釀成惡果。人類是會犯錯的，更重要的是如何放下高傲的心態，承認自己會犯下錯誤。

好意未必有好果

傳播病毒令韓國疫情爆發相信並非是「新天地教」或是李萬熙的原意，但事實證明不管原意如何，結果隨時走樣。李萬熙事件提醒了我們，「原意」與「結果」沒有必然關係。正如去年香港的反修例風波就是因政府誤判民情，強行修法所致。修改《逃犯條例》的原意是填補法律漏洞，但假若以為只要原意是好，便可以模行無忌，那便是大錯特錯。反修例一發不可收拾，是政府過於自信所致。李萬熙身為萬人擁戴的教主，也要跪地道歉承認自己犯錯，便提醒了我們，不論是位高權重的掌權者，或一呼百應的社會領袖，同樣沒有資格自以為絕對正確。

回看反修例示威中，「民情」何嘗又不是有同樣的高傲心態？因為政府首先做錯了，於是示威者以為不論手段如何，他們永遠都是正確的。「勇武派」肆意破壞社會，包括砸商舖、火燒人，他們何曾承認做錯？一些「深黃」同路人不問是非，稱為「國師」或「教主」的理論大師煽風點火，甚至是泛民政黨也盲目支持犯法行為。我們相信當中不少人都是抱着熱誠、有信念、想建立更美好的香港，但好意未必有好果。半年內耗，社會經濟不能如常運作，大量年輕人被捕等待審訊，香港並沒有變得更好。

一些不問是非的「深黃」同路人、稱為「國師」或「教主」的理論大師、甚至是泛民政黨盲目支持犯法行為。（資料圖片）

何時才願意承認錯誤？

古羅馬有句著名諺語：「犯錯是人性」（errare humanum est）。「新天地教」信的神並不令信眾有超越人性的地位；同樣地，理念的高尚、群眾的數目、金錢或權力的多寡，都免不了人會犯錯的現實。一時衝動在所難免，但我們必須經常理性地審視現實，虛心地去了解自己的問題，而非高高在上傲慢地執着於自己一廂情願的理想世界。勇於認錯的第一步，永遠都是承認自己也會犯錯。

可惜的是，政府雖已撤回了修訂《逃犯條例》，但尚未見有積極處理深層次問題的方案，只指摘反對聲音；而抗爭者也未肯承認錯誤，仍然迷戀於暴力抗爭。更甚至，勇武激進的抗爭方式成為常態，轉化到其他社會領域，包括在抗疫期間為了催促政府工作，有人訴諸激進手，發動醫護罷工要脅社會等。即使封關理論不盡不實，但許多人卻不願面對、不願承認，就好像政府官員被指永遠不肯承認自己有錯那樣，徒然使社會更深陷泥沼。

堂堂教主李萬熙在爆發後半個月，終於下跪道歉，這既是遲來的道歉，但也是一次省悟。香港政府必須儘快放下公務員心態治港，放下高高在上的官僚思想細心聽民意，而抗爭者亦必須承認勇武手段是錯誤的。古謬「犯錯是人性」接着的下面一句，就是「堅持錯誤是邪惡」（perseverare autem diabolicum）。