公園命名如鬧劇　西貢區議員忘了踏實為民服務？

西貢區議會有議員動議，為紀念去年9月逝世的學生陳彥霖，考慮將將軍澳72區調景嶺公園更名為「陳彥霖紀念公園」。議案在3月3日討論前，陳彥霖母親發公開信，反對命名。終在多名區議員批評動議不尊重家屬下，動議通過暫停討論。

去年9月逝世的學生陳彥霖，被不少市民質疑是因為參與反修例示威而被「自殺」。儘管其母親在去年10月接受電台訪問時，稱她相信女兒是自殺，但部份人仍認定事件疑點眾多，社區中亦仍有不少相關的紀念活動。甚至事件無論真相為何，都已成為反修例事件中的一個政治象徵。故此，區議員和社會團體在處理相關事件的時候更需謹慎小心。

不論事件實情為何，社會在紀念陳彥霖，尤其是區議會以其名字命名公園的時候，必須考慮家屬的感受。否則，很可能在心理上二次傷害死者家人。陳彥霖母親何女士委託民建聯議員葛珮帆及張國鈞均，公開反對公園更名的動議，更形容有人將此事作為政治符號進行「消費」。這本來已是對區議員的嚴厲提醒，惟坊間仍有人質疑何女士身分的真偽，或懷疑其動機。竟然連死者母親的意願，都要用各種方法漠視不顧，僅因「懷疑」就忽略對方的感受，社會為何會這樣？

有市民質疑陳彥霖為被「自殺」。（歐嘉樂攝）

區議員不能忘卻本份

其實，只要區議員走出「同溫層」，聆聽一下不同聲音，相信事情已可避免。單以西貢區為例，社區居民政治光譜廣泛，有將軍澳居民稱改名動議沒有事先徵詢居民意見，這實在值得區議員反省。雖然反修例運動令社會的政治光譜改變，非建制派在去年11月的區選贏得大勝利，西貢區區議會31席議員中，26席屬於民主派議員。但區議員若然被勝利沖昏頭腦，忘了區議會畢竟面向全社會，包含了不同政治立場的人，那麼開展地區工作將必有缺失。

因此，對於公園更名或紀念的做法，社會及區議會都應尊重陳彥霖母親的公開信和區內其他居民。當然，對於事件是否有可疑，仍然可以循正確程序跟進，正如律政司就陳彥霖案件清晰回覆稱警方仍在調查中。但案件的刑事調查或和死因聆訊是一回事，是否「政治消費」卻是另一回事，兩者不容含糊等同。

這不僅給西貢區區議會一個提醒，也是對全港區議員的提醒。當去年11月的區議會選舉變成了一場實質的政治表態，泛民主派靠着政治東風大獲全勝後，不應沉迷於勝利，而應仔細、踏實地處理地方事務。畢竟政治東風不是時時有，且這次選舉大勝只為議席上的大勝，在許多選區，當選人也只是得四成多、五成多選票，換言之尚有許多選民根本不信服。因此，此屆區議員更須知道，要贏得全區所有選民的信任，仍有很長的路要走。