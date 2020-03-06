「藍絲與狗不得內進」有辱區議員身分

最近網上流傳一張相信是在長沙灣社區力量區議員李文浩辦事處外拍攝的照片，重點不是「光復香港 時代革命」的反修例口號，而是見到「藍絲與狗不得內進」、「本辦事處不為任何藍絲提供服務」字眼，李文浩接受《香港01》查詢時證實相片真確。自從相片流傳後，李文浩收到一些電話恐嚇。站在反暴力的立場，這種恐嚇行為不可接受，但與此同時，李文浩展示的標語亦流露出狹隘偏頗的思想，不幸地印證我們在去年區議會選舉時的擔憂。

去年區議會選舉在反修例運動的背景下舉行，非常政治化。當時，我們呼籲選民應該聚焦區議會的民生屬性，了解到它是一個主責地區發展，處理民生和社區資源分配等事項的平台，沒有必要像立法會選舉一樣被意識形態所主導。區議會一旦被「黃」「藍」政見二分，政治亢奮取代理性對話，必然會扭曲其本質與工作，無助社區建設。

明乎此，就會知道李文浩的舉止有多麼令人失望。「藍絲與狗不得內進」這種針鋒相對的表述，對促進社區建設究竟有何正面作用？正常人都會覺得沒有。這些字眼只會令人聯想起電影中的「華人與狗不得內進」，顯然具有侮辱成份，它不可能促進和解，反而會加劇撕裂，令香港繼續在無休止的政治鬥爭中空轉，延誤社會凝聚改革共識，因此必須抵制。

區議員為所有居民服務

「本辦事處不為任何藍絲提供服務」是以政見區分服務人群，折射出敵我思維，同樣不可取。區議員代表整個選區，服務對象是該區全部選民，包括不同政治立場的人。在去年區選中，李文浩於5,503有效票中取得3,359票，得票率為61%，落敗的自由黨候選人得票率則為38%，反映尚有許多選民不信服李文浩。倘若他有意紮根該區，他不能無視這些人的存在，正確做法是通過紮實的地區表現爭取對方支持，而不是以鬥爭的態度鬥倒對方。

反修例運動和新型冠狀病毒肺炎疫情對香港經濟造成沉重打擊，更不幸的是兩者還擴大了香港的政治矛盾。一個壁壘分明、黃藍互相敵視的社會不可能是健康的，因此「藍絲」向李文浩發出死亡恐嚇絕不可接受，而李文浩對「藍絲」選民的排拒同樣極不可取。它們都是政治亢奮壓倒理性的表現。繼續爭吵不休對香港走出困局毫無助益，社會上不同陣營還不冷靜下來，思考如何幫助香港重新出發？