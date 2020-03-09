【新冠肺炎】這個時候還要弄虛作假？

內地新型冠狀病毒疫情連續多日保持平穩，企業亦陸續復工復產，對於經歷多個月鬱悶的社會而言，這無疑是振奮人心的。可惜的是，最近有報道揭露有官員和企業在過程中企圖瞞天過海，包括偽造數據和佯裝復產等。常言道「紙包不住火」，如此操作只能瞞得一時，與其在被揭發後才糾正錯誤，當初何不實事求是、誠實處理？更為嚴重的是，如果任由類似事件繼續發生，人民對政府的信任勢必受到削弱，北京對此不得不察。

疫情爆發以來，中央領導人不只一次就恢復社會正常運作作出批示。國家主席習近平在2月21日強調，要建立與疫情防控相適應的經濟社會運行秩序，有序推動復工復產；他在3月4日重申，必須精準有序扎實推動復工復產。必須留意的是，這些指示並非一刀切，而是具有一定靈活性──所謂「有序」是指講求步驟，不能急於求成；「精準」則講求針對性，不能漫無目標。

當然，中央批示只是方向性的，具體執行始終需要下級官員和企業因地制宜，這就考驗他們的本領。然而，種種跡象都顯示部份官員和企業的表現令人失望。《財新網》日前報道，浙江省有企業被要求全天候開動機器，從而符合用電指標，河北省有地方政府要求企業名義上復工，實際上卻沒有復產。這些情況之所以出現，相信與下級有「達標」壓力、不敢開罪上級有關。事實上，在中央下定決心必須在今年完成全面建成小康社會、打贏脫貧攻堅戰，以及完滿結束「十三五」規劃等目標的前況下，地方官員和企業確實承受了不少壓力，他們為了自保和省事，於是大搞形式主義，企圖蒙混過關。

平心而論，相比可能招致上級問責，浪費電力真的算不上什麼，但這卻違背了中央一直強調的「實事求事」精神。事實上，除了地方官和企業在復工復產一事上做假，就連防疫抗疫亦折射出同一問題──副總理孫春蘭早前視察武漢小區時，有樓上住戶大叫「假的，假的」，踢爆基層幹部和物業管理公司為了應付上級而「做騷」。這就不能不讓人質問，究竟官員何時才能深刻檢討，不再重蹈覆轍？

在新中國歷史上，愈講求實是求是就愈有成績，改革開放40年的成就就是源於鄧小平當年的實事求是；相反，置實事求是於不顧就會招致教訓，湖北當局當初隱瞞疫情，導致疫情一發不可收拾，就是一個血的教訓。我們期望在疫情過後，有關人員能夠經一事、長一智。