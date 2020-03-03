【新冠肺炎】內地疫情平穩　但更應該謹慎

正當新型肺炎疫情在韓國、意大利、伊朗、美國蔓延之際，最先爆發的內地卻轉趨平穩：周一（3月2日）新增確診病例125宗，是六個星期以來單日新增確診人數最少的一天。對於經歷了個多月鬱悶、希望盡快重過正常生活的人民而言，這無疑是好消息。但正因形勢轉趨平穩，部分人似乎產生了麻痺思想，忘記「行百里者半於九十」的道理，不明白事情愈接近成功便愈需要堅持到底。

內地疫情爆發以來，各省市通過封城、小區管理、截斷對外交通等手法，有效遏止疫症擴散，美國總統特朗普和世衛（WHO）都對此讚譽有加。即使在疫情大幅改善的當下，當局依然對民眾千叮萬囑，例如廣州市衛生健康委周二（3月3日）在發放給民眾的電話信息上提示：「目前正值復工復產和疫情防控重要時期，市民千萬不能放鬆警惕，要繼續堅持做好防控工作。繼續做好個人防護，戴口罩、勤洗手、常清潔、多運動，不串門、不紮堆、不聚餐，密切關注政府防控指引……」對於有所鬆懈的民眾而言，類似的提示可在一定程度上「撥亂反正」。

平情而論，內地疫情由初期每日新增數千宗甚至萬宗，遞減至近日每日新增數百宗，如此局面值得各界珍惜。每日新增數百宗亦非小數目，不容社會輕視。然而，一些地方卻出現有礙防疫工作的現象，例如山西省太原市最大的食品街上周六（2月29日）開業首日就有人群聚集，一度造成嚴重擠塞，許多人甚至脫下口罩，當街飲食。稍有常識的人都知道問題所在，微博上就有不少網民質疑「這會兒還出門旅遊？」「慢慢來，真的不用着急。」「這都是瘋了嗎，最緊要關頭別給國家添亂了好嗎？」「也不止太原，換了哪個城市都可能出現這種現象，大家還是要注意安全才是。」

太原食品街的亂象反映當局和市民過於樂觀，欠缺應有的危機意識，如果處理不好恐怕引發第二波爆發。國家衛健委高級別專家組組長鍾南山最近在《Journal of Thoracic Disease》期刊發表的文章提醒了我們，內地疫情預計要到4月底才趨於平緩。換句話說，最壞的時候雖然已過，但疫情畢竟仍未終結。《香港01》早前便指出，香港市民在應對疫情時應該專業理性，而內地人口遠多於香港，防疫形勢自然更加複雜，因此內地人必須要有更強的大局意識，容不下半點鬆懈，如果懷有僥倖心理或者麻痺思想，最終可能得不償失。