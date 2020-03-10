【新冠肺炎】服務人民理所當然　談何「感恩」？

內地新冠肺炎確診病例愈來愈少，證明防控工作取得成效。就在抗疫工作轉入最後階段的當下，武漢市委書記王忠林在3月6日的一番「偉論」卻招致廣泛質疑。他當時表示「要通過多種形式的宣傳教育活動，在廣大市民、黨員幹部中開展感恩教育，感恩總書記、感恩共產黨，聽黨話、跟黨走，形成強大正能量。」許多網民都不買帳，紛紛質疑「沒空跟你喊萬歲」，結果王忠林被迫「補鑊」。事件的教訓不可謂不深刻，因為它反映一些內地官員的作風異常落伍，誤以為自己還是封建年代的「父母官」，不明白今天的為官之道理應是「為人民服務」。

原湖北省委書記蔣超良、武漢市委書記馬國強等官員被指在疫情初期欺上瞞下，導致疫情一發不可收拾，最終被免職。王忠林在2月中旬臨危受命，由山東空降湖北，出任湖北省委常委和武漢市委書記。自此以後，在中央積極協調和各界通力合作下，湖北疫情由嚴峻逐漸走向受控，當中自然有王忠林的付出和努力。

內地官員令人側目

可惜的是，王忠林的「感恩論」畢竟讓人看到其不濟的一面，特別是他根本拿捏不到武漢人民的苦況。武漢「封城」以來，當地人民處於高度抑鬱、終日提心弔膽的狀態，有疑似病人由於得不到醫院收治而橫死街頭。較早前副總理孫春蘭視察武漢小區時，甚至發生樓上居民高呼「假的、假的」一幕，當場踢爆有地方幹部「做騷」。在此情況下，主事官員不反思自身不足，反而沒頭沒腦地推銷「感恩論」，怎不引人側目？

武漢人民當然要感恩，但對象理應是不辭勞苦地在惡劣環境下工作的前線醫護、義工，其中李文亮醫生的犧牲更是令人難過。王忠林那番言論卻很有問題，因為保護人民生命安全是政府的份內事，根本沒有美化的必要。更荒謬的是，他居然以近乎下達指令的方式，要求人民在危難當頭向中央感恩戴德，以內地的術語等同「低級紅」。可以想像，受到疫情摧殘的人民只會對失去常識的言論反感，這不單會損害黨政部門形象，更重要是傷害人民感情，無助建立官民互信。

也許是意識到言論惹禍，王忠林在3月8日急急「補鑊」，不再聲稱「感恩總書記、感恩共產黨」，改為讚揚「廣大武漢市民克服諸多困難，識大體、顧大局，全力以赴支持配合疫情防控工作……對大家的付出和貢獻表示衷心感謝。」錯誤作風必須杜絕，愚不可及的事不應再做。王忠林的「轉向」若是發自內心，更值得其他官員引以為戒，不要動不動就向人民索求感恩。他們應當謹記一句話：「是人民在養你們。」