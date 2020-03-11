【新冠肺炎】網上課堂鬧笑話　學校缺的是什麼？

新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情持續，本港學校最少需停課至復活節假。為讓學生「停課不停學」，不少學校現時轉用網上教學，用各種視像會議軟件繼續為學生上課。不過周三（11日）一間本地名校在網上直播時卻出現意外，疑有學生泄漏「Zoom」課堂的網絡連結，錯誤讓校外人進入課堂後播出不雅圖片，起因未知是學生惡作劇抑或是網絡保安不足。

徒有鼓勵支援欠奉

學生因應疫情不能上課，網上教學成為「停課不停學」的重要一環，不過教育局徒有「鼓勵」，支援欠奉。今次事件疑因教師為了趕及課堂在Zoom免收費的40分鐘之內完成，所以教師並未有核對所有用戶身分便將用戶加入課室，最後讓「鬧事分子」在直播時間播出不雅圖片。若然學校因為預算問題而未能妥善網上授課，教育局除了鼓勵之外，也應另行撥款，供學校選用適合軟件。若然是因為教師不諳遙距教學的軟件或技術，教育局亦應及早提供支援或臨時培訓。

早前有調查發現八成教師認教育局支援不足，教局提供的資源更寥寥可數，除了早前因防疫需要而派予學校二萬元左右的一次性撥款外，學校推網上教學都只能各師各法。在教育局發給全港學校的信件中，僅指學校可以利用過去的相關撥款，如「營辦開支整筆津貼」（即學校一般的經常項目津貼）等支付有關費用。教育局一方面鼓勵學校網上教學，另一方面教師卻要用免費程式，教育局的資源分配有待檢討。

早前教育局局長楊潤雄宣布，全港學校會延長停課至復活節假後，最早復課日延至4月20日。（鄺曉斌攝）

教師只能用免費軟件？

過去學校財政一直抱「校本原則」，原意是教育局將更多人事管理、資源調配、課程設計及推行等方面的決策權交予學校，由學校因應校情作出相應政策配合。所以教育局的撥款方式，是將大部分非薪金的經常津貼綜合為「整筆津貼」，方便學校靈活運用。但「校本政策」有好有壞，雖然理財靈活，但同一時間也使部分撥款錯配。例如學校在申請到不同額外撥款計劃後，有空間可以自行決定撥款用途，現時有不少學校的教席、職缺由多個計劃的資金東拼西湊而成。用於電子教學發展的撥款，未必全數用於電子教學。

如若教育局有意推動網上教學，理應在疫情期間對各校撥出額外資源，以供學校添置程式或電腦配件支援網上授課。教育局應為網上授課的配置訂定標準，並以實報實銷，或設定撥款條件的方式，以支援學校購置鏡頭、錄音咪、視像會議軟件等設備，確保每間學校的直播教學質素接近，最低限度應該有付費版的軟件可供教師選用。目前教育局一直對網上教學無必須依循的標準，僅指學校可因應校情和學生需要安排，制定電子課程或提供學習資源。教局無標準，結果是由得學校「自生自滅」——免費版的軟件、粗疏的網絡保安，最後或弄出直播閙劇。

行政會議成員林正財周一（9日）表示疫情進入新階段，認為學校可試行局部復課，隨之中小學應何時復課亦成社會話題。（資料圖片）

網上教學需求甚大

行政會議成員林正財周一（9日）表示疫情進入新階段，認為學校可試行局部復課，隨之中小學應何時復課頓成社會話題。但決定何時復課始終須建基科學，近日港大微生物學系講座教授袁國勇接受傳媒訪問時指出，香港正在逐步放寛管控，若新增病例數字在14天內未有以指數飆升，或疫情沒有再爆發跡象，就會慢慢由大學、中學、小學及幼稚園開始逐步復課。而中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌亦表示，學校若要復課，亦建議以兩個潛伏期即28天計，當28天內均沒有本地個案就代青疫情受控，屆時可考慮分階段復課。

兩位專家對復課標準各有不同意見，但復課應該安排在疫情受控之後，則可謂專家共識。所以學校能否如期於4月20日準時復課，仍待觀察疫情，在確診人數受控後再作決定。至今距離復課至少尚有一個多月，教育局仍須努力做好「停課不停學」的支援。而在本港防疫成績達到專家標準之前，教育局都應考慮繼續停課，直至疫情真正受控後，再安排學生上堂。如若疫情難以受控，網上學習仍須再維持一段時間，教育局必須致力改善各校網上教學質素，避免直播上堂的各種鬧劇再次出現。