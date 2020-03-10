【新冠肺炎】下月或復課　教育局應有兩手準備

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情持續，行政會議成員林正財周一（9日）於電台節目表示疫情即將進入第三階段，其他國家確診個案逐漸增多，並形容香港需要維持圍堵政策。惟林正財表示圍堵力度或需調整，以應付將可能維持一至兩年的疫情，香港需要思考如何盡量回復正常生活，並指4月中將有可能復課。若然情況如此，當局及學校必須建立整全的程序及機制，確保在低風險疫情下的教學安全。

早前教育局局長楊潤雄宣布，全港學校會延長停課至復活節假後，最早復課日延至4月20日。（鄺曉斌攝）

復課須科學

林正財表示以復課「測試」防感染控制能力，惟其說法引起公眾質疑，因復課安排應以學生健康為先，「測試」之說實不妥當。但另一方面，學校不能無了期停課，打擊學生學習。故此，當局必須平衡兩方面需要。復課安排必須建基科學，應該在掌握科學理據後再作決定。例如復課是基於新增確診個案的數目，及學校傳染風險等。

上周一（2日）香港政府宣布公務員復工，多間私人企業陸續跟隨，但衛生防護中心卻表示復工會增加傳播風險，令市民擔心復工決定不利防疫。如今政府考慮復課，政府應該諮詢科學委員會意見，有足夠科學理據支持才要求學生回校上課。

復課涉及大量學生在校內接觸交流，上課時候更無法避免地要在班房裏面聚集，安排必須小心謹慎。（資料圖片）

安排宜緩不宜急

一方面，如果要延長停課，教育局應作網上教學支援，特別是基層學生較多的學校，要額外資源協助學生。另一方面，若然適合復課，當局亦須控制風險。林正財指復課安排考慮先讓高年級復課，並縮短課時等，甚至可能先讓三分之一高年級生用一個短的時間上課，亦建議中小學分兩階段復課。教育局安排學校復課時，可以考慮整合課堂時間表，並以半日制形式上課，避開可能做成交叉感染的午飯時段。復課涉及大量學生在校內接觸交流，上課時候更無法避免地要在班房裏面聚集，安排必須小心謹慎。若遇校內傳播個案，更須果斷審視復課政策，就科學意見決定復課是否繼續。

繼文憑試宣布如期進行後，教育局早前承諾將會向考生派發口罩。這本來可謂疫情之下的無奈辦法，但在學生收到考評局派發的口罩後，發現口罩多處有黃點，亦有市民發現口罩可能來自湖北。本來的防疫措施，反而成為考生的一大擔憂。教育局既要開始復課安排、繼續文憑考試，最基本是要確保物資。教育在宣布復課之後，各學校的準備工作，如消毒、清潔，以至防疫物資準備等，教育局都應確保安排妥善，物資充足。