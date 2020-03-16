民主黨甘於成為民粹附庸？

民主黨蔡耀昌日前以社區組織協會幹事身分，促請平機會調查及倡議就種族歧視修例，以改善食肆拒絕招待內地人的情況。事件遭民主黨內強烈反對，上周六（14日）逾60名民主黨區議員及社區主任聯署稱「蔡耀昌不代表我」與其「割席」。「黃店」以「防疫」偽邏輯拒絕招待內地人，本已涉嫌歧視，民主黨卻對此沉默不語。此時蔡耀昌本於公義發聲，那些默認不公的民主黨人本應以此為戒、自感羞恥，但如今卻振振有詞地聲討蔡耀昌，做法實在令人不齒。

「封關」為名之辯解

一些坊間所謂「黃店」以「防疫」為理由辯稱其不招待內地人的行為，欠缺科學實證。以疫情初期而言，一名說粵語的人若然是從武漢返港，可能比起說普通話的客人更有機會為潛在帶病。至近期，內地每日新增的確診數字亦只是雙位數字，反觀全球疫情嚴重，歐美多國成為高危地區。以數據而言，近來香港新增的新冠肺炎確診病人都非內地輸入，大部分反而從英國、日本等新高危地區輸入。這些店舖以「防疫」為名不招待內地人，但卻樂意招待其他高危地區而來的人，完全是背離科學與邏輯，難以令人信服其不是歧視。

社協於2月15日至28日期間在網上搜集資料，發現有101間食店的網上資料含有歧視內地人士的資料。（侯彩琳攝）

民主黨聯合聲明聲討蔡耀昌，不敢公然「支持歧視」，只說該黨一直支持要「封關防疫」，批評蔡耀昌的言行與該黨立場不一。先不論「封關論」早已因為意大利和美國疫情爆發已不成立，若然那些民主黨成員要「封關防疫」，只說對內地封關而不說對外國封關，也是雙重標準。這次「割席」雖以「封關防疫」為由，但多數人看見的卻是民主黨因為「黃絲」的政治正確，而急於與蔡耀昌割席，甚至不問是非黑白，情況實在令人憂慮。

向「民粹」投降？

社會充滿不科學的歧視內地人情緒，非理性的民粹主義正影響到香港社會的正常運作。民主黨對此沉默不語是「無腰骨」，沒有展示從政者應有的道德責任。蔡耀昌本着公義原則，敢於挑戰民粹發聲，本應發人深省。然而民主黨不單不知檢討，還馬上「割席」，難道連自省的能力都已喪失？縱然民主黨解釋並非因為選票而作出這項決定，但其所拋出的所謂「封關防疫」一論卻無邏輯可言，社會難不懷疑這個立法會民主派第一大黨，及早前在區議會選舉贏得最多議席的政黨，已經在民粹政治和非理性情緒中迷失，不知不覺地背棄了社會公義。

據消息所指，民主黨內元老對此事未有表態，對蔡耀昌的反應主要由黨內新一代的區議員主導。老一輩沉默不語，新一輩唯民粹是從。如果這就是曾經的「第一大黨」民主黨的處世和論政哲學，那實在是有愧於當初創黨的大志。民主黨經常指責建制派或其他人「舐共」，便應該有相同程度的自我反省，檢視自己是否向「無腰骨」，向「民粹」屈服。一旦民主黨在未來為了選票，放棄了應有的理念和原則，最終只能成為民粹主義之附庸而苟圖衣食，甚至為社會「和理非」所棄。這是社會上沒有人所樂見的。