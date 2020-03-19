【新冠肺炎】政府須拓展檢疫空間

新冠肺炎全球肆虐，所有外地抵港人士均須強制檢疫。須檢疫人數龐大，而檢疫中心空間有限及須留予更具風險、隔離需要人士之用，要求抵港人士家居隔離成為無辦法中的辦法。但家居隔離不無風險，檢疫中心供應始終是抗疫關鍵，政府必須盡力增加檢疫空間。

隨着歐美疫情爆發，港府周二（17日）公布對所有海外國家／屬地發出紅色外遊警示，並於周四（19日）零時零分起向來自中國以外的抵港人士實施強制檢疫，有關人士須接受14日的家居檢疫。以3月17日數字來看，本港經機場的入境數字為12,198人次，當中有8,000多人次為香港居民，可料強制檢疫的安排雖然會減低來港旅客數目，惟仍有不少海外港人未來返港避疫（如留學生），其對本港所造成的檢疫壓力依然不小。

居家檢疫存在風險

需要接受檢疫人數眾多，政府的檢疫設施明顯不足以應付。目前三個檢疫中心（駿洋邨、鯉魚門公園度假村及翠雅山房）與三個暫住設施（曹公潭戶外康樂中心、西貢戶外康樂中心及麥理浩夫人度假村），分別提供1,254個和400個檢疫單位，至截至本周使用率分別達47.2%及90%。如食物及衛生局副局長徐德義所言，檢疫中心數量有限，政府要分階段使用及規劃，並按風險安排不同人使用，始終不無道理。

火炭駿洋邨檢疫中心。(黃偉民攝)

然而，家居檢疫的風險值得憂慮。以返港港人來說，本港家居空間始終有限，接受檢疫者難以時刻與其家人保持安全距離，甚至難免共用如廁所、廚房般的設施，家居檢疫始終具一定傳播風險，更不用說接受檢疫者的家人毋須「隔離」，故不能忽略當中社區傳播的風險。事實上，近日本港首宗家居檢疫人士染疫個案，事主與其太太於月初歐遊，返港後在家隔離，目前只有丈夫確診，太太則未有病徵，但個案已教人憂慮家居檢疫的危機。

政府有盡力拓展檢疫空間嗎？

因此政府須盡可能拓展檢疫空間，減輕家居隔離的壓力。更何況，政府目前檢疫空間又再接近飽和，而且湖北省第二架包機將返港等，即使檢疫單位留予最具需要者使用，亦可料將出現短缺情況，政府始終有需要積極拓展檢疫空間。

據食衛局局長陳肇始表示，政府計劃在駿洋邨額外增加近400個單位，同時預計元朗八鄉少年警訊永久活動中心88個經翻修單位可於短期內啟用。此外，政府亦正在鯉魚門公園度假村、西貢戶外康樂中心、少訊中心和竹篙灣政府土地，以組裝合成建築方法增建合共至少1000個單位，預計將於七月前分階段完成及啟用。但如此數額，相比起整體檢疫需求明顯杯水車薪。

其實政府至少有數方面可研究增加檢疫空間。首先，政府目前仍未用畢駿洋邨單位。政府於2月宣布改用正將入伙的火炭公共屋邨駿洋邨作檢疫空間，政府當初表示須按疫情發展，而決定最終駿洋邨改作檢疫用途的單位數目，惟由於政府認為不可將駿洋邨用時用作檢疫中心用公共屋邨，故房委會已將整個駿洋邨共4,826個單位交由政府「發落」，惟目前只啟用近1,000個單位，估計仍有三座公屋尚未啟用。然而政府卻無交表以何客觀基準決定啟用餘下單位，為何政府目前只計劃啟用多400個單位，而非將餘下單位釋數盡用，始終教人費解。既然政府不顧眾議決定改用駿洋邨作檢疫用途，就得善用此「得來不易」的空間，政府理應從速啟用餘下單位。

軍營、酒店值得再考慮

此外，過去坊間建議政府應考慮改用軍營及徵用迪士尼設施、用地作檢疫用途，惟前者政府已斬釘截鐵拒絕，強調設施須用作防務用途，而後者政府卻只能於竹篙灣政府土地提供500個單位。但檢疫單位誠可貴，政府理應盡力協調各方，以求增加可用作檢疫用途的用地。諸如政府迅速回應改用軍地「無得傾」，教人質疑這究竟是港府與中央協調後的結果，或只是政府單方面的決定。至於迪士尼方面，迪士尼二期發展地多達60公頃，且有酒店設施長期空置，社會始終期望政府可爭取更多。

另外，近日不少聲音建議政府租用酒店作檢疫設施，政府雖指正研究當中的可行性，惟衛生防護中心總監黃加慶指出，疫情初期酒店界反應不積極，認為做法未必可行。但有報章聯絡酒店查詢，發現並非所有酒店均無意合作，如華大酒店回應，若政府願意租用整幢酒店，並安排醫護人員駐場，可考慮有關建議。政府應以防疫為重，盡力不同發展商進行協調、磋商，盡早租用更多酒店作檢疫用途。