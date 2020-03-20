【新冠肺炎】經濟風險超金融海嘯　救市政策須大而有為

受新冠肺炎疫情拖累，全球股市連日下挫，華爾街更在十天內四度觸發熔斷機制，道指更跌穿美國總統特朗普就任時的水平。 當下環球經濟的恐懼氛圍，已遠超2008年由次按危機引發的金融海嘯。各國政府和央行相繼減息、貨幣互換以維持流動性的需求大增，甚或「直升機派錢」等招數陸續出台，但環球經濟陷入衰退似已無可避免，餘下問題只是會否超越2008年慘痛的一役，走入大蕭條。

3月12日美股收盤，三大股指悉數跌入熊市區域。圖為道指3月12日收盤跌2352.60點，報21200.62點。（Reuters）

聯儲局前主席伯南克（Ben Bernanke）曾形容，「2008年9月和10月的金融危機，是繼經濟大蕭條後全球歷史最嚴重的」。然而，從實體經濟的供求鏈斷裂來看，相信他會同意新冠肺炎對經濟的影響，大有機會超越2008年金融海嘯的衝擊。

實體經濟的供求鏈斷裂

美國房產泡沫2007年爆破後，由於不少大型金融機構持有大量房產按揭相關的衍生產品，繼而觸發次級按揭危機，使投資者對按揭證劵的價值大失信心，爭先恐後地拋售，引發全球流動性短缺。可是，誘發金融海嘯的根本原因，是美國當局無視金融機構過度使用槓桿而埋下的禍根，才使「百業之母」的銀行業成為風暴中心，再以骨牌效應傳遍各行各業。當美國國際集團（AIG）等金融機構陷入財困，繼而波及同行時，聯儲局的信貸計劃和當局出手購入不良資產等對策，雖然被不少人批評為以納稅人的金錢收執殘局，但總算解救了金融業的財困，讓市場的信心慢慢恢復。

目前金融市場雖然亦出現流動性短缺，但只是市場極度避險情緒高漲的徵兆之一，當下恐慌情緒的核心問題是實體經濟的供求鏈斷裂。現時各國為阻隔病毒傳播，紛紛強制執行「社交疏遠」措施，使各國交通停擺，人員流動暫時靜止。但這些孤立政策違背了現代經濟一體化和互相緊扣的運作原理，在國際層面固然再燃去全球化、去區域化爭論，但實際受衝擊的首先是各國經濟，帶來大規模企業倒閉風險和失業潮。然而，任何重視民眾安危的領袖，都只能無奈地以「社交疏遠」抗疫，迫使接受經濟陣痛。

企業倒閉陸續有來

各國互相暫停航班和人員往來的後遺症，可見於全美最大的製造商波音公司。儘管波音的財政狀況早前已受737Max的空難拖累，但疫情的影響不可同日而語。若然波音倒下，其連鎖影響不單只有國內聘用的逾十萬名員工，更包括全球生產鏈上17,000個供應商、逾百萬名員工。因此，自波音股價高台插水四成後，公司已向美國政府尋求至少600億美元的援助，打救航空業。美國總統特朗普亦明言「我們必須保護波音」。全球疫情未必能短期受控，「大到不能倒」的企業恐怕陸續有來。

可是，當前全球央行陸續減息，並加推貨幣政策，其救市效用卻未見奏效。聯儲局在本月16日緊急減息1厘，並重啟規模多達7000億美元的量化寬鬆後，市場不但未見聞聲起舞，反而更現崩盤，箇中原因有二：一是當聯邦基金利率已降至0至0.25厘後，這意味着未來除了將利率壓至負值外，只能靠量化寬鬆來買債，為市場增添流動性；其次是貨幣政策的主要用途，是旨於防止信貸鏈因流動性不足而斷裂，阻止貨幣流轉無序地萎縮，惟此舉卻只能起到穩定軍心之用，最終還須視乎疫情何時受控、生產和消費何時回復正常，才能確認最壞時間已經過去。

誠然，不論是貨幣和財政政策均非為新冠肺炎量身訂造的工具，但財政政策，如減稅和大增政府開支，無疑是以時間換取空間的唯一手段。當全球成功圍堵病毒後，財政政策除了可用於設立社會安全網，更須用於刺激需求，針對地處理疫情暴露出的兩大短板，即公共醫療資源不足，以及「社交疏遠」相關產業的發展，如無人機物流、Zooms網上會議系統等。觀乎不少歐盟國家債台高築的現況，或有人會反問「錢從可來」，但誠如財政政策的鼻祖凱恩斯所言，「長線來看，我們都死光了」。