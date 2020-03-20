【新冠肺炎】如戰爭中的我們面對哪些挑戰？

隨新冠肺炎肆虐各國，世界在過去兩星期日漸迷失，股票市場反映人們的焦慮和不安。法國總統馬克龍表示與病毒「作戰」，英國首相約翰遜形容其為「戰時政府」，美國總統特朗普動用戰時法律《國防生產法》。如果這是一場戰爭，這是一場與疫症搏鬥的無形戰爭，防不勝防而且更多未知，世人的不安只怕未到盡處。

「世界事實上正陷戰爭（對付病毒，幸而非對付彼此）」，國際貨幣基金組織前首席經濟師布蘭查德（Olivier Blanchard）在社交平台如此說。誠然，多國醫院超負荷，每日死亡數以百計，市面漸見蕭條，學校和教堂關門，口罩等「戰略物資」短缺。單看此等描述，的確與戰爭狀態相似。分別只是病毒無形，疫症穿透國界，相比戰場明確和炮火集中的熱戰，面對挑戰是的全社會上下。

挑戰一：社區控制疫情

按疫情區分，大約可分為四種程度：沒有個案、零星個案、群組個案、社區感染。香港1月下旬出現零星個案，至2月上旬出現「打邊爐家族」，便已進入群組個案階段。有賴圍堵策略之功，此後縱有太古城工程師、北角佛堂等群組感染，香港始終尚未社區爆發。相比之下，內地武漢、韓國大邱、意大利北部等則為社區感染，病毒基本上已經擴散開去，難以再追蹤傳播鏈，更遑論阻截。

香港維持在群組程度逾月，不代表與社區感染距離很遠。事實上，疫情的惡化可以比我們想像中來得迅速。周一至周三（3月16至18日）分別新增9宗、10宗及25宗個案，多人在潛伏期間有外遊記錄，證明疫症已由境外回流香港。而新冠肺炎的基本傳染度（R0）超過2，返港人士一不小心，30宗可在數天之內變成60宗，一兩星期時間足以演變成社區爆發。持之以恆的公共衛生及保持社交距離，是這場戰爭的第一挑戰。

截至3月19日，本港個案累計209宗，其中6名確診或初步確診者行程與蘭桂坊有關。（中通社）

挑戰二：醫療體系作戰

第二挑戰是對醫療體系的。當疫症在社區爆發，正如意大利、西班牙、英國等，大量確診者會使醫院吃不消。這場「戰爭」若有具體的戰場，那便是醫院，考驗醫療體系的承受能力。床位方面，資源再充足的醫療體系在疫症大流行之時也難免不敷應用，武漢建造火神山醫院，正因為要大量床位安放輕症患者。人手方面，醫護壓力沉重，意大利不少應屆醫科畢業生已要匆匆「上陣應戰」。嚴峻時期，醫護甚至要決定個案分流及救人次序。

連享譽的英國NHS也可能被壓垮，流感高峰期也資源緊張的香港沒有不憂心的理由。政府顧問、中大教授許樹昌便指出，香港一旦大規模爆發，公立醫院病床爆滿，輕症患者可能只得在家隔離治療。

環球股市自2月下旬起暴跌，美國股票市場以19個交易日極速進入熊市。（路透社）

挑戰三：疫情下的經濟運作

第三挑戰是對經濟的。經濟和金融有密切關係，但始終不同。美國聯儲局兩周內緊急減息共1.5厘，也無法阻止美國股市暴跌，正因為當前世界面對的是經濟活動停頓而衍生的衰退，而非2008年金融海嘯般的資金流動問題。在經濟高度金融化的21世紀，不少政府依賴利率調整等金融或貨幣政策調控經濟，但對於當下的經濟問題，包括大量飲食及服務從業員失業，此等措施顯然無濟於事。

香港政府採取擴張措施，大幅增加開支甚至全民派錢，理念是正確的，諾貝爾經濟學獎得主、美國經濟學家斯蒂格里茨（Joseph Stiglitz）論及美國的救濟措施時亦引此為例。但經濟活動隨疫情持續停頓，退稅、派錢、失業津貼等除了能讓市民袋口多個錢外，能否為經濟注入動力卻不無疑問。如果歷史可以為鑑，1930年代美國總統羅斯福斥公帑製造大量需求及就業機會，1940年代英國經濟學家凱恩斯擴大公營社會保障，便說明了包括香港在內的各地政府必須跳出1980年代以降的市場至上思維。

即便今天的政府未必要立即增聘人員，或如戰時般徵召勞動，但如何製造需求及調整經濟活動模式，使之能在疫情持續期間維持運作，實為當務之急。由資助生產口罩和醫療設備、投資網上教學到普及非接觸型經濟，市場或礙於不確定性及負面預期而不敢大舉投資，政府更應不惜赤字地進取推動。這既是為經濟循環注入動力，亦是協助社會適應疫情下的非正常生活。即使疫情可能持續一年半載，但若社會找到了替代的運作模式，對經濟重拾一定的預期，焦慮和不安便能大為減少。這場「戰爭」，或許現在只是開始，各地政府的領袖準備好了沒有？