【新冠肺炎】嘲諷海外疫情不可取　國人不應自我膨脹

新冠肺炎全球確診病例突破38萬宗，歐美疫情最為嚴峻，最初的重災區中國則已連續多日保持平穩。在此情況下，好些內地人自我膨漲，一方面對本國打了一場有效的抗疫戰感到自豪，另一方面對西方手忙腳亂百般嘲諷。這種扭曲的心態絕不可取。病毒對所有國家、所有人都是威脅，內地人應該對仍然身處水深火熱的人給予更多支持，最起碼不要落井下石。

因為初期低估了危機，西方在應對疫情時確實欠缺「隊形」。美國總統特朗普1月份已知悉中國疫情嚴峻，但對美國也有可能大規模爆發「懶懶閒」，錯過及早化解風險的契機。英國首相約翰遜在疫情初期也不夠果斷，「群體免疫」被批得體無完膚，在輿論壓力下唯有採取更積極的抗疫策略。後知後覺的後果就是疫情一發不可收拾，因此，內地網民對英美有些意見是正常的。

然而，假如內地網民是以高高在上、冷嘲熱諷的語氣發表這些評論，恐怕是不可取的。微博上有些言論指出西方應該「抄中國作業」、嘲諷「你們不是很威風的嗎」、「連作業都抄不好」，這些人或許忘記了，中國之所以爆發新冠疫情，是因為部分內地人沒有抄「沙士」的作業，繼續食用野味。他們可能也忘記了，疫情當初在湖北大爆發，是因為有官員瞞報漏報，沒有吸取2003年的教訓，最終導致全國甚至各國「攬炒」。

同情比嘲諷好

許多意大利長者在醫療資源不足下被放棄治療，不少美國低下階層亦因欠缺醫保而曝露於醫療風險當中，他們的際遇值得同情和反思。這場疫症全球大流行，正教訓了我們不分地域、人類唇齒相依的道理。中國疫情嚴峻時，內地人對於西方落井下石、借機炒作意識形態而感到不齒，如今部分內地人反諷「你們不是很威風的嗎」、「連作業都抄不好」，這是心胸狹隘，看不到西方弱勢社群和早前絕望的湖北人民一樣，都需要外界支援和關顧。

遼寧一間食肆早前展示一幅寫有「熱烈祝賀美國疫情、祝小日本疫帆風順長長久久」的橫額，既愚昧又缺乏同情心。類似的行為還有很多，這不單導致更多海外華人受到種族歧視和誤解，更不利中國重建因被指「播毒」而有所削弱的國際形象。中國人當然要有理有節地反對種族歧視，反駁不科學的「播毒」指控，但與此同時，亦應戒除自我膨脹，以最大誠意支援別國抗疫，為世界作出更多貢獻。