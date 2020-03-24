【新冠肺炎】飲酒比生命重要嗎？

新冠肺炎全球大流行，港府周一（23日）召開記者會宣布即將修例，禁止全港約8,600間領有酒牌的食肆及酒吧供應或售賣酒精飲品。「禁酒令」消息公布之後引來社會激辯。一方面酒吧業界憂心生意，有不少店舖已面臨倒閉。但另一方面，不少酒精愛好者如聞訃告，飲酒大過天的習慣，在疫情之下令人擔憂。

將進酒 停一停

飲酒文化以千年計，疫症當前，要港人停飲也看來不易。自政府宣布禁酒令後，各家超市、便利店的酒類貨品漸見搶手，可幸是酒精不算生活必需，之前搶米、搶廁紙的畫面並未出現。據網上購物平台所見，酒類貨品價格暫無大幅波動，購買過程亦算順利。

不過疫症當前，酒最好少飲為妙。不論是香港政府，抑或是不同的醫療專家，過去都多次呼籲市民應該避免聚餐，減少出入人多地方。飲酒期間市民既難佩戴口罩，談得興起又不時「口沫橫飛」。雖然朋友喝酒不一定如特首所言「飲醉少少會有親密行為」，但飲酒期間社交距離極近，一旦酒局有人中招，相信其他密切接觸者也難以幸免。

美國國家過敏症和傳染病研究所（NIAID）早前進行研究，發現新冠病毒透過飛沬可以在空氣存活至少3小時，沾附在部分塑膠不鏽鋼物料上更可存活多日。而部分個案，患者更會出現無病徵感染情況，不自覺下已令身邊親朋中伏。在政府正式就「禁酒令」立例之前，要避免疫症社區爆發，始終依靠市民自律，不能自覺「無病無痛」便肆無忌憚。如因三杯兩盞淡酒不敵新型肺炎，可真是令人傷心。

衞生防護中心指越來越多確診患者曾報稱前往蘭桂坊，不夜城近日顯得冷清。(羅君豪攝)

避過禁酒 自作聰明

禁酒的目的，本意是為減少聚集所形成的傳播風險，紓緩應對疫情的醫療壓力。政府宣布酒吧禁酒，但不少市民卻見招拆招，有人去超市買酒，有人「轉場」去屋企、去Party Room，也有人選擇不喝酒，轉而喝咖啡、去餐廳。說穿了，要增加社交距離，始終還看大家是否有心。

市民運用小宇宙或許可以避過「禁酒令」，但不保證能夠避過新型肺炎。無容置疑，喝酒並非傳播疫症的唯一途徑，但市民應該由暫停酒局開始，逐步與其他人減少社交接觸，包括唱K、聚餐等。面對疫情，市民也可出一分力，一起減慢疫症漫延速度，讓醫療系統有充足時間消化患者。這是我們絕無僅有可以「安坐家中拯救世界」的機會，市民應該聽從醫學專家呼籲，盡力留在家中。

英國在上周五（20日）已宣布酒吧、夜店、咖啡廳等開始暫停營業，只提供外賣服務。不過在措施落實之前，反而引爆了英國人的酒癮，群眾把握機會在「最後一夜」狂歡盡興，頓時酒吧人頭湧湧，空間擁擠，更有不少人依然不戴口罩。關閉酒吧本為防疫政策，市民不自律，反而令其成為疫症傳播的溫床。禁酒在即，香港市民應引以為鑒，趕在大限之前約人喝酒並不要得。如果能夠保持健康身體，這又怎會是最後一夜。