【新冠肺炎】歐美停食肆、封酒吧　香港該如何自處？

香港過去五天（3月19日至23日）平均每天確診近33宗，隨着疫情升溫，特首林鄭月娥周一（22日）宣布領酒牌的食肆、酒吧等不能賣酒，嘗試減少市民聚集。一方面，社會有聲音要求做得更多，包括關閉食肆、娛樂場所等；但亦有酒吧東主、飲食業等認為影響生計，做法擾民。當香港已陷社區爆發的邊緣時，政府該如何增加市民的社交距離，盡可能阻斷社區傳播鏈，而不會過猶不及？

行會成員林正財早前在節目《千禧年代》表示，現時處於危急情況，需要堵截傳播鏈，單靠自律及勸籲未必有效，因為只要小部分人不合作，便足以引起社區爆發。鑑於近日酒吧、婚宴場所的聚集傳染較嚴重，他建議酒吧及婚宴場所暫停營業。特首林鄭月娥周一向酒吧開刀，宣布將修例禁止全港約8600家領有酒牌的酒吧、食肆等賣酒，減少社交接觸及聚集。她表示醉酒易令人發生親密行為，增加感染風險。這說法被坊間視為笑話，但背後亦反映政府不想一刀切暫停所有食肆營業，故此找個理由只針對酒精消遣，權作折衷。

太子運動場道一帶酒吧林立。對於政府推「禁酒令」，有酒吧老闆指現時未有應對方案。（林振華攝）

防疫與經濟影響

一方面，香港的確面對社區爆發的風險，有需要從嚴限制人流。港大感染及傳染病中心總監何栢良周一在電台節目指出，若不馬上落實戒嚴級別措施，例如暫時取消部份酒吧或婚宴場地牌照次等，香港疫情將如武漢或意大利北部。實際上，不少國家正採取緊急措施，減少人群聚集，例如澳洲周一中午起全國酒吧、賭場、 戲院、體育和宗教設施全面關閉，餐廳和咖啡店限制只能外賣，不能堂食；英國除了關閉咖啡店、酒吧和餐廳等之外，再禁止兩人以上公共聚會。香港自然也應該思考，為了阻截疫症傳播，是否需要採取類似的緊急措施。

這類非常時期的非常手段無疑是一把雙刃劍。它切斷了病毒的傳播鏈，也切斷了相當一部分從業者的經濟來源。有「蘭桂坊之父」的盛智文及立法會飲食界議員張宇人均質疑關閉食肆的成效，盛智文更稱即便關閉餐飲場所，市民仍會出行，可能在其他公共場合如地鐵感染。這種說法並不嚴謹，但背後無疑反映出業界的憂慮。「限酒令」亦的確會打擊酒吧生意。故此，政府同樣應推出配套政策，消弭這把雙刃劍的弊處。實際上，不少國家關閉食肆等場所時，均有針對性的補助政策。比如澳洲的經濟援助方案高達600億澳元，英國政府更為沒有工開的員工支付八成工資，每人每月最多2500鎊。英國的做法繞過企業直接援助民眾，能立竿見影地紓緩僱員的經濟壓力。

酒吧經理阿峰擔心「禁酒令」下，會出現結業潮。（林振華攝）

善用經濟誘因

香港推出「限酒令」後，可能有更多針對食肆、娛樂場所的措施，林鄭應該根據業界實際情況增加紓困措施，包括考慮如何將英國的支薪措施化為己用。再者，此等措施限制了僱主和僱員的經濟損失在一定水平，同時有如經濟誘因，令餐飲及消遣場所自願關門。目前不少食肆諸如澳牛等已自願暫時休業，減少人流聚集，相信也考慮到疫情持續爆發下，商舖也難以獨善其身，為了防疫而暫時關門已是兩害取其輕。

若然市民仍未自律，政府要再出手限制食肆、影院等經營，也可以按需要調整限度，例如縮短餐廳營業時間、限制餐廳人數、轉為全外賣形式等，或參考內地目前規定部分餐飲場所一桌只能坐一人、等候距離要保持一米以上。香港部分食肆和小店已推出外賣優惠，減少用餐聚集，政府可考慮以誘因或強制令推動企業朝這方面改變，比如額外補助外賣食肆等。

總言而之，政府不僅應考慮「禁閉」令的範圍，更要考慮周詳的補助措施。只要能平衡防疫和經濟需要，措施便更能獲得社會認同，市民配合。