【新冠肺炎】國內疫情平穩　慎防瞞報漏報

新冠肺炎疫情繼續在全球多國擴散，確診個案迄今超過72萬宗，當中美國、意大利、西班牙的情況特別嚴重。最初的重災區中國則持續向好，個案維持在8萬多宗水平，縱使近日有不少新增個案，但主要屬境外輸入。形勢大好之下，內地省市陸續復工復產，這當然令人欣喜。但根據一些報道，部分官員積習難改，在「清零」壓力下瞞報漏報，如此則勢必妨礙社會對疫情的判斷，可能釀成大錯。他們應當實事求是，保持警惕和透明度，慎防疫情反彈。

《金融時報》早前引述武漢醫療人員指，當地疫情可能比官方數據反映的嚴重。兩名護士受訪時表示，一些隱藏感染個案（hidden infections）明明符合國家確診病例準則，但並未計入武漢市官方統計之中，其中一名護士甚至聲言：「我認識的醫護人士告訴我，醫院和衛健委正用盡所有方法控制新增個案數量。」上述報道是否有偏差，此刻固然難以斷定，但相信沒有人會反對應該以「宜緊不宜鬆」的態度處理疫情──若非如此，代價可能大到難以承受。

隱形病人也可傳播病毒

在此，我們首先要弄清內地的統計準則。根據現行準則，無病徵、檢測結果屬陽性的個案並不視作「確診」，相比把這類情況視作「確診」的世衛和香港，內地的準則顯然較為寬鬆。中大呼吸系統科講座教授許樹昌早前便指出，根據《刺針》等醫學雜誌，即使患者沒有病徵，但只要他帶有病毒，依然可以傳染他人。在此情況下，內地復工可能存有隱憂。唯必須注意，《金融時報》揭示的情況比許樹昌所指的更加嚴重，因為按照國家準則，兩名護士口中的隱藏感染個案應該被視作「確診」，但武漢市政府卻沒有遵從相關準則，導致防疫工作出現漏洞。

事實上，中央領導人早就三令五申，告誡各地官員。例如總理李克強在3月23日的中央應對新冠肺炎疫情工作領導小組會議上表示，各地要堅持實事求是、公開透明發布信息，不得瞞報漏報；3月27日的政治局會議強調，支持湖北有序復工復產，但前提是「做好疫情防控」。稍為有常識的人都明白，如果地方官員不誠實，疫情防控工作肯定做不好，令醫護人員不必要地承受更多風險。

湖北官員不應忘記，當地早前之所以會淪為重災區，原因在於部分庸官在疫情初期「低調處理」，企圖瞞天過海，如此態度最終導致全國甚至全球「攬炒」。《金融時報》的報道是及時的警號：如果屬實，官員應當盡快改正錯誤，嚴肅處理隱藏個案；即使報道有偏差，亦應保持警戒，不要鬆懈。所謂「行百里者半九十」，愈接近成功就愈要認真對待。