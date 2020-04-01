【新冠肺炎】四成參展商望取消　網上書展初見曙光

新冠肺炎疫情肆虐，市民減少聚集，大部分原定2月至4月期間在會展舉行的展覽活動延期。但不僅近期的活動遭受影響，由於疫情何時完結仍是未知之數，遠至原定7月15日至21日期間舉行的書展亦可能「危在旦夕」，不少出版界人士對如期舉行書展並不樂觀。

不少出版界人士對如期舉行書展並不樂觀。（資料圖片／梁鵬威攝）

參展商準備需時

由出版界中小微企組成的2020香港書展關注組收集八分一攤位意見，調查結果顯示有近四成參展商希望取消書展，近三成希望書展延期，八成人希望貿發局可以減租一半。關注組要求貿發局於5月15日前確定書展能否如期舉行，以讓參展商事先作好應變，並允許參展商收回參展費用。

書展遠在署假，對市民而言或許談得太早，但對參展商來說，時間卻甚為緊迫。本港不少出版商推出新書時會遷就書展檔期，以讓新書能夠在書友雲集的書展面世，而新書出版往往花費一至兩個月時間，如果預備書展展銷的新書最後只能在一般書店陳列，出版商收益將會大打折扣。而且對於部分出版社而言，如果疫情未完，關口管制措施又未有改變的話，一是外地出版社根本無法到港，二是出版社也無法邀請海外作家前來。貿發局應盡早公布書展安排，預先讓出版社做好準備。

回想書展往年人頭湧湧的「高危畫面」，如要在疫情之下強行開展實不明智。（資料圖片）

網上書展有危有機

疫情期間市民不宜聚集，回想書展往年人頭湧湧的「高危畫面」，如要在疫情之下強行開展實不明智。市民安坐家中，一時間網上購物、Apps叫外賣等習慣走入市民生活。或許將買書過程轉移網上，可以在疫情之下為書商帶來一點曙光。貿發局可以考慮把握機會將書展轉型，在疫情期間為書商在網上開闢新路。

惟「書展網上化」前路並不平坦，參考台灣例子或能略見一二。台灣因應疫情在3月中已宣布停辦「2020台北國際書展」，業界評估網上書展的可能性，但台北書展基金會董事長林訓民表示，在疫情期間實體書店業績下滑的同時，網絡書店的銷售卻未見明顯上升。在疫情期間引導市民由實體書店轉向網上買書的過程，並不如一般網上購物平台般順理成章。

歸根究柢，不少參觀者走入書展，或許期望可以見到作者、參與活動，又或許希望把握折扣優惠掃入便宜書籍。但網上買書無法拉近讀者與作者之間距離，疫症期間市民對書本的需求又難如口罩、食物般長期高企，這使書本網上銷售未足以抵銷書展損失。就此，貿發局可以聯同創科局發展網上展覽，給予市民安坐家中參觀展覽的機會，期間也可以協助作者們在網上與讀者交流，讓「網上書展」性質不致流於網上買書平台。