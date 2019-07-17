【香港書展2019】孕育文化氣息　書展應設大型書獎

一年一度的香港書展將於本周三（17日）開幕，貿易發展局以推動本地閱讀風氣和文化交流為宗旨，為出版社提供推廣新書的途徑，不少書商藉機傾銷，吸引讀者，亦增加書商收入。 毫無疑問，書展有助促銷，但本土文風卻未見因之普及。其實，香港的文學作品質素不差，只是欠缺宣傳機會，導致作家縱有佳作卻鮮為人知。當局應參考台北國際書展的做法，為香港書展設立大型書獎，一來可鼓勵作家積極寫作，提高作品質素，二來也可以藉此機會令讀者認識本土的文學作品，讓本地作品潤澤四方。

發表園地不足 作家欠缺發展空間

回顧過去數年的書展，貿發局雖然舉辦過不少推動文風的活動，卻難以為繼。這可見於近年書展停辦年度作家之事上。自2010年起，香港書展設「年度作家」頭銜，以表揚本港作家對文壇貢獻。到了第六屆，便有香港作家拒領頭銜，最終由著名人文學者兼文化人李歐梵獲得，雖然他著作甚豐，尤其於現當代文學的領域貢獻甚鉅，但其身份似乎有別於歷屆側重創作的作家。當「年度作家」取消後，作為主辦單位的貿發局應以其他方式表掦優秀的作家和編輯，惟當局選擇改設「年度主題」了事。

書展本應是推動文化發展的平台，但近年卻淪為散貨場。(資料圖片)

曾幾何時，香港文壇造就不少膾炙人口的文學作品，例如金庸的《射鵰三部曲》是武俠小說的傳奇，也斯的《剪紙》、劉以鬯的《對倒》和《酒徒》亦是經典的作品。其時，不同報章相繼出現，老一輩的南來作家促進副刊和出版的文藝發展，戰後一代紛紛組織文社、出版文學雜誌，給予後輩發展空間。但隨着市場萎縮，競爭日烈，發表園地不斷減少，年輕作家失去土壤。

現時，普遍出版社每賣一本書，作者能賺到的是不多於百分之十的版稅，甚至要自資出版，不望回本。花耗無數的心血和時間，作者換來只有難以餬口的收入，要賣文維生，實屬天方夜譚，如此一來，又何以吸引作家寫出更多優秀作品？

自50年代起，香港報壇百花齊放，為年輕作家提供發表園地。但隨著時代變遷，後輩已經缺乏發展空間。(資料圖片)

書展應設大型書奬 鼓勵本地創作者

單憑政府之力，的確難以振興創作風氣，但政府不是沒有可為之事，當中為編輯、作者提供獎助，就算在短期內不能重振創作風氣，也至少讓傑出的編輯作者不至於無償付出。

公營和非牟利機構設立了不同書獎，以鼓勵出版社及作者發表出色作品。然而，這些書奬競選的作品類別和奬項有所限制，致其影響力不足，收效不大。

例如「紅樓夢獎」和「香港出版雙年獎」同樣每兩年舉辦一次，前者首獎獎金達港幣30萬元，但評選對象只限8萬字以上的華文長篇小說，對於傾重其它範疇的作者則未能具候選資格。後者雖分設5個獎項，得獎作品可獲較豐富的宣傳機會，例如於書展、圖書館或書店中展出，但只有「優秀編輯獎」能獲贊助機構頒發的3萬元獎金。若獎金金額能提高，相信能給予創作者更多的推動力。至於由香港電台舉辦香港書獎雖然廣為人知，卻非以獎金豐厚見稱。

書展是普及閱讀文化的平台，可收宣傳作品、鼓勵創作之效，貿發局理應聯同其他公營機構、非牟利團體設立「書展大獎」，讓出色的本地著作面向逾百萬的入場人次，並讓作者、編者能夠從中分一杯羹。

書展設立大型書獎能推動閱讀風氣，有助孕育香港的文化氣息。（資料圖片／林若勤攝）

台灣經驗值得借鑑

事實上，台北國際書展早於2008年設立「書展大獎」，以鼓勵台灣出版社與在當地出版著作的作者。該比賽共設「小說獎」、「非小說獎」和「編輯獎」，既涵蓋不同創作體裁的作家，也肯定編輯的貢獻。大會於今年新增「兒童及青少年獎」，使獎項涵蓋的年齡層範圍更廣泛，更貼近鼓勵全民共讀的宗旨，增加書獎的影響力。

當然，貿發局不一定要依樣畫葫蘆，例如在獎金方面，台北國際書展大獎的獎金才不過十萬台幣，而國內的京東文學獎獎金已達百萬人民幣，貿發局大可與其他商業機構合作，廣招贊助，以增加獎項的吸引力。

香港書展作為年度盛事，具有一定吸引力，去年便有近104萬人次入場，但近年卻被批評過於側重商業買賣，甚至淪為「散貨埸」。設立香港書展大獎當然不一定能夠在短期內振興文化，但必定能夠令書展更有意義，更貼近推動良好閲讀風氣的宗旨。