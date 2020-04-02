【新冠肺炎】美國《國防生產法》不能只生產呼吸機

全球新冠肺炎確診個案周四（2日）接近94萬宗，其中重災區美國的個案更突破21萬宗。隨着疫情加劇，美國總統特朗普一再改變口風，由原先不切實際地聲言要在復活節前重啟經濟，到最近悲觀地表示可能有20萬名國民死亡，反映他亦意識到事態嚴重。特朗普若然腳踏實地，將有助美國抗擊疫症，而他早前一反「自由市場」教條，終於引用《國防生產法》強制通用汽車公司（GM）生產呼吸機，總算為患者帶來福音。然而，此刻短缺的又豈止呼吸機？口罩、保護衣亦有必要強制生產，如此方能為最大公眾利益──打贏抗疫戰──服務。

《國防生產法》在朝鮮戰爭期間通過，其「精粹」是容許政府在戰爭狀態下，要求私人企業提供協助，優先處理聯邦政府訂單。對於崇尚自由經濟的美國而言，法例保障政府不致於在戰時過於被動，事事受制於企業。特朗普在3月27日宣布動用「撒手鐧」時便明言，與GM就着生產呼吸機的磋商浪費時間，因為抗疫形勢嚴峻下根本不能與對方討價還價。

聯邦物資幾乎耗盡

引用《國防生產法》是正確一步，可惜特朗普似乎無意擴大適用範圍，而這並不足以滿足抗疫的客觀需要。當地物資短缺已是眾所周知──聯邦緊急事務管理署（FEMA）最近要求國防部提供10萬個裹屍袋，威斯康星州政府亦要求FEMA撥出19萬個口罩。需要殷切之下，要求企業生產上述物資，實屬必要。《華盛頓郵報》更引述國土安全部官員報道，聯邦政府的保護裝備及醫療物資幾乎耗盡，政府須在市場上搶購。

在應對疫情上，特朗普似乎對引用《國防生產法》非常謹慎，認為這有如把企業「國有化」，令美國淪為委內瑞拉，因此要求私人企業生產呼吸機已算是「破格之作」。但上述「理據」其實並不充份，因為根據《紐約時報》報道，在疫情爆發前，特朗普政府曾多次引用相關法例取得重要材料或設備，包括生產導彈的化學品、生產無人機的物料，以及供應給南部邊境巡邏人員的避彈衣等。特朗普在疫情爆發後自封「戰時總統」，領導美國打一場二戰結束以來最大的戰役，如今居然沒有善用《國防生產法》賦予的權力，實在令人費解。

無數醫護人員正與病毒搏鬥、許多州份亦在疫情尚未見頂下人心惶惶，因此美國有必要花盡心思生產口罩、保護衣等抗疫裝備。這是避免「20萬名國民死亡」成為事實的必要手段。