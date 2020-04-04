【新冠肺炎】為醫護鼓掌　團結抗疫克難關

為了感謝醫護無私的奉獻，「香港社區基金」發起名為「為香港鼓掌」（Clap for Hong Kong）的活動，呼籲全港市民於周五（4月3日）晚上8時，不論身處何地都一起向在疫期間一眾在前線服務的醫護、護理、急救服務、清潔等人員，報以掌聲或喝彩。誠然，自新冠疫情爆發以來，香港已抗疫三個多月，一眾醫護人員的無私付出港人有目共睹，衞生防護中心顧問醫生及傳染病處主任張竹君便連續50多日無休主持記者會，讓市民了解本地疫情變化。這個活動傳遞的訊息極為重要，香港社會一方面應該好好感謝前線人員的無私奉獻，也應該明白團結向前的重要性。

「香港社區基金」並非官方組織，但周五的「為香港鼓掌」活動獲得不少機構支持，維港兩岸的燈光展示亦有配合。金鐘港鐵站內亦在晚上8時進行廣播，呼籲乘客一起鼓掌為醫護人員打氣，不少乘客響應。政府方面，警方及衞生署衞生防護中心晚上亦分別上載片段響應活動，衞生署署長陳漢儀、衞生防護中心總監黃加慶等人於片中參與。

當下香港抗疫形勢仍然嚴峻，按全球疫情發展，在未來一段時間香港社會仍然難以恢復正常運作。醫護人員是對抗疫症在港蔓延的關鍵，他們的無私付出值得一眾港人感恩。誠如政府、專家與醫護人員一再呼籲，市民支援醫護人員的最佳方法是做好個人防疫責任，在「保持社交距離」已成為各界共識的情況下，大家應盡量減少社交活動，合力降低病毒擴散機會。

衞生署衞生防護中心晚上亦上載片段，參與鼓掌活動。（衞生防護中心Facebook片段）

何以質疑「正能量」？

有人質疑掌聲很「廉價」。的確，「為香港鼓掌」這樣的活動象徵意義大於實際效用，正如在Facebook上點讚並不能幫助到需要幫助的弱勢群體。病毒不會因大家鼓掌而消失，但為香港人打打氣，傳遞正能量，無論如何也是一件好事。一些媒體和評論人批評活動來歷不明，指控「香港社區基金」有政治背景，聲言杯葛。又有人認為，活動不同時批評政府「打壓醫護」的行為，所以拒絕參加。如此以政治立場強化港人之間矛盾的做法，實不可取。無論是在公共衞生或是經濟上，疫情對香港的挑戰都是史無前例的，要克服當下困境，需要的是團結精神，而非紛紛擾擾地搞立場之爭。難度要鼓勵醫護視病人政治立場選擇是否提供服務，才是這些人所樂見？

將鼓勵全港團結的活動與分裂港人的行為混為一談，其實是混淆視聽。香港社會應當明白，要戰勝疫情，我們必須團結。