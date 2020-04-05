【新冠肺炎】恢復正常生活 欲速則不達

截至周五（4月3日），香港新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）確診人數逾840人，全球確診超過100萬宗。疫情肆虐，香港市民的日常生活飽受影響。從學校停課，復課日期一再推遲，DSE考試延期，再到食肆、酒吧、麻雀館、電影院等新規定，無論是學生還是打工仔，無論是工作學習還是日常娛樂採購，都因疫情大亂。疫情至今已兩個月有逾，不少市民皆着急，何時能恢復昔日正常秩序 。

4月2日港大微生物學系講座教授袁國勇在網上直播討論疫情，包括談到口罩短缺非一時三刻的問題，必須先有創新的做法應對，以及試驗對N95口罩消毒重用的辦法等。其中復工復課也是談論的重點，有中四學生留言詢問預計何時可復課。按照袁國勇的看法，社會想要恢復正常秩序，需是先成人後孩童，先復工再復課的順序。袁國勇認為應先讓成人回到辦公室工作，繼而到大學、中學，待社區情况穩定，復工及部分復課後都沒有出現大爆發，才能讓小學及幼稚園復課。

而想要恢復正常秩序，也需時甚久。袁國勇曾多次提到過，只有當大部分人都擁有抗體時，疫情才有機會平緩。而根據4月2日的直播，袁國勇則提到抗體不易產生的例子。他表示曾檢測約 400名從湖北回港旅客，發現當中只有4%至5%人有抗體，即表示即便在疫情最嚴重疫區，擁有抗體的人仍屬極少數。因此，若要大部分人擁有抗體需時較長，又或需要起碼一年半載等疫苗的普及面世。

香港大學微生物學系講座教授袁國勇。（資料圖片）

操之過急或事與願違

因此，這場抗疫之戰更考驗市民的耐性與團結。因為在等待疫苗和群體免疫的過程中，市民必須相互配合，居家防疫，阻斷社區傳播鏈，才有可能將疫情盡可能控制在小範圍，才可能愈早恢復往日秩序，否則只會事與願違。比如內地在上月確診數據有所下降時變處於經濟考慮，推動復工，造成了一定的潛在風險。3月27日中國國家電影節通知，要求復開的影院立即暫停營業。同日，中國國家文旅部27日通知所有復工的娛樂場所都要暫時關門。又比如上海一些室內景點，比如東方明珠、金茂大廈88樓觀光廳等，在恢復開放18天後，3月30日起又再度關閉，何時恢復開放未定。

可以理解目前各行各業想要恢復往日秩序的心情，畢竟疫情令失業率急增，學生只能在家上網課必然也不如在校般有利於學習。然而新型肺炎傳染性強，暫無疫苗、特效藥可防治。因此人們必須意識到的是，當這種疾病廣泛傳播所帶來的經濟生活影響會比暫時的停工停學更大、更不可控。只有控制了疫情，才能真正開始恢復經濟和生活，而對於暫無疫苗的疫情來說，想要防控則必須忍受暫時的不便，欲速則不達。