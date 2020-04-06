【新冠肺炎】美國50州爭醫療物資　特朗普處處落後形勢

美國新型冠狀病毒疫情未有減退跡象，至今確診個案逾30萬宗，近一萬人死亡。疫情最嚴重之紐約州，州長科莫每天於記者會上大吐苦水，指嚴重缺乏個人防護裝備，呼吸機一機難求，甚至要跟其餘49州猶如拍賣會上於網上競價，大幅扯高產自中國大陸之呼吸機價格至2.5萬美元一台，甚至連聯邦緊急事務管理署（Federal Emergency Management Agency，FEMA）都爭相搶購一份，狀甚混亂。最終北京政府為紐約州捐出1,000台呼吸機，都足以令科莫感恩戴德。究竟地表最強超級大國，國民生產總值冠絕全球之美國，為何淪落如斯？

早於1月中國大陸疫情大規模爆發，美國首次有輸入個案時，當地輿論早有人指出美國生產鏈過份依賴中國。當時美國已出現藥物荒，由於大多美國病人藥物皆生產於中國，當大陸封城鎮國全面停產之時，美國亦出現藥物供應緊張，不少長期病患叫苦連天。此亦引起不少保守派政客對國安之憂慮，認為一旦中美關係惡化，北京大可以不出口藥物為由要脅美國。因此疫情於美國爆發之前，已有疫症結束後要將美國企業之生產鏈撤出中國之呼聲。及後美國疫情迅速惡化，堂堂超級大國出現物資荒，亦不得不令美國輿論感受到過份依賴外國之切膚之痛。外界亦估計此場大疫後，特朗普政府或迫使美企悉數將工廠搬離中國，此對中美甚至全球經濟之影響將遠比貿易戰深遠。

美國鬧物資荒

由此不少美國人亦轉而認同總統特朗普上任以來對北京之強硬貿易政策。特朗普上任以來批評過去數十年華府行新自由主義之貿易政策，只令美國跨國企業及中國得益，反過來損害美國政府及工人之利益，此論調縱然在此際或許漸得美國人支持，但其即時應變及處理疫情之手腕卻是災難。本來武漢封城之慘烈，應為西方政府、媒體、人民所警覺而及早防範。但早在1月美國出現首宗個案，特朗普一直企圖淡化事件，親共和黨之霍士新聞頻道更指此為民主黨及自由派媒體故意炒作，全國人民亦未有加以警惕，以致於病毒檢測試盒、個人防護裝備之準備上極為不足。直至美國疫情瞬間失控華府方採取行動，早已錯失戎機，形勢大為落後。

而且特朗普一開始亦未有擔當其全國領導角色，讓各州政府各自為政。本來州政府有更大自主因應地區疫情行不同政策為聯邦制優點，不過當州政府向聯邦求助，要求供應物資時竟被特朗普着他們自己想辦法，反而質疑紐約州是否需要如此多呼吸機。特朗普亦時常跟民主黨籍州長隔空罵戰，陷入無謂口舌之爭，阻礙抗疫進度，此亦為特朗普本身好對抗而不擅合作之個人性格而成。聯邦政府未有發揮中央統一調度物資責任，反而令50州各自為搶購物資而成市場競爭對手，甚至連聯邦緊急事務管理署都加入成為一員，最終大幅扯高醫療物資售價，亂作一團。就連一直相對沉寂之潛在大選對手拜登，亦呼籲特朗普委任「供應指揮官」全權統籌及統一發放醫療物資。

各州爭相搶購

本來聯邦政府如果能從供應鏈着手，解決醫療物資供應不足之問題，各州爭相搶購之亂象便可應刃而解。3月初特朗普聲稱美國已進入戰時狀態，外間對其將動用《國防生產法》命令企業生產醫療物資之傳聞甚囂塵上，然而卻一直只聞樓梯響。直至月底華府跟通用汽車（GM）談判破裂，特朗普方動用《國防生產法》命令其生產呼吸機。然而此於大量物資嚴重短缺之情形下猶如杯水車薪，特朗普因此而一度向3M施壓，阻止其將N95口罩出口加拿大及拉丁美洲，險釀成外交風波。要等到4月2日，特朗普方勒令3M、通用電氣、美敦力三大企業全速生產N95口罩。相比台灣政府早於1月限口罩出口並徵用口罩工廠，到現今反能向全球出口，華府再次落後於人。

華府於物資採購及供應上落後形勢，亦對經濟面臨崩潰束手無策。美國申請領取失業救濟人數於上月底飆升660萬至1,100萬人，極有可能打破2008年金融海嘯之1,530萬失業人口之紀錄。有專家指美國失業率或可達30%，比1930年代經濟大蕭條之25%還要高。對此聯儲局早於上月初股市大崩盤時數度泵水挽救華爾街，更採取無限量化寬鬆，然而對於普羅大眾之援助措施卻少之有少。當丹麥、荷蘭、英國政府宣佈於疫症期間繼續為僱員支出高達九成薪水時，美國共和民主兩黨經歷多番爭拗，亦僅達至1,200美元之一次性全民派錢，對於大部份人來說僅勉強應付一個月之房租，在此百年一遇之經濟危機根本無濟於事。

本來特朗普當初以經濟民族主義，對中國採取強硬貿易政策而上台，正是選民認同其挑戰及推翻過去四十年華府奉新自由主義為圭臬之對抗性作風，認為此會重新令華府政策以美國人優先。然而亦是其對抗性之處事方式令其不擅與對手合作，引發在應對疫情時出現各自為政甚至互相指責之場面，甚至各州互搶醫療物資，特朗普亦跟其條國家搶口罩，亦令美國之形象於國際間大為受損，亦是特朗普之個人性格使然。特朗普於確保醫療物資供應、動用《國防生產法》、扶助美國勞工家庭上處處落後，亦令美國人飽食驚風散。處理疫情先吃一塹，而緊接而來之經濟危機，特朗普會否因而長一智能及時行動，得以挽救黎民於水火之中？