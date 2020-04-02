【新冠肺炎】為什麼連關閉K房也引起混亂？

港府上周宣布限制六類場地關閉兩周防疫，惟未有包括如卡拉OK及麻將館等高危場所，直至周二（31日）出現「卡拉OK小群組」爆發，政府翌日才趕急修例，新增規管六類場所，其中卡拉OK、麻將館及夜總會須即日關閉14天。但周三（1日）同日亦出現美容院職員確診，高危的美容院、按摩院等卻只需加強衛生措施，而不用暫時關閉，教人質疑政府沒有對高危地方作更整全的評估及部署，往往等到有確診個案方才亡羊補牢。

行政會議周三召開緊急會議，下午正式刊憲《2020年預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）（修訂）規例》，在上周要求關閉兩周的六類處所（遊戲機中心、浴室、健身中心、遊樂場所、公眾娛樂場所、派對房間）外，再新增六類場所納入規管，當中更要求即日關閉卡拉OK場所、麻將天九耍樂處所、夜店或夜總會兩周，而其餘的美容院、按摩院、會址（club-house）則未需關閉，但亦須遵從供消毒潔手液、為顧客量度體溫等要求。

迅速應變 只因錯失過大

政府稱其為「迅速應變」，然而，補羊亡牢與應變靈活只有一線之差。不少專家自上周推行封閉令起，已指出條例未有包括多種高危場所的漏洞，當中如卡拉OK、麻將館等的衛生風險實不較戲院、Party Room等場所為低，政府卻須直至有關場所正式導致市民確診才所有行動，似乎低估未有納入規管場所的傳播風險。

4月1日，當局公開尖沙咀Reenex美容院，有職員為確診者做面部美容後確診。圖為尖沙咀北京道1號分店。（羅君豪攝）

即使政府迅速「補獲」，但也只命令卡拉OK、麻將館及夜總會暫時關門，美容院、按摩院及會址則仍可運作。然而如美容院般的場所空間相對狹小，空氣未必流通，而且顧客難以在美容過程帶上口罩，職員與顧客又多近距離接觸，病毒傳播風險甚高。事實上，在政府拍板當天已有美容院職員確診，衛生防護中心傳染病處主任張竹君亦承認美容院為高危場所。

預防不等於防範於未然？

食衛局局長陳肇始解釋，上述安排為預防式做法，認為政府先將此類場所納入法律規管框架，可有便日後出現更多感染案例時迅速關閉有關處所。她稱「如做太多工夫，才發現沒需要，會受批評」，顯然是「少做少錯」的官僚心態。當確診個案持續急增、醫院開始超負荷時，社會自然期望政府及早關閉高風險場所，而非等待有染疫個案後才採取更多行動。

誠然，政府決定應否暫封高危場所涉及多項因素，其中對商戶營運、僱員生計影響亦不容忽視。但既有抗疫基金支援業界，政府只要要求合理，相信業界亦能配合。然而，當局過去一周的規管多變，客觀上予有關業界舉棋不定的感覺，這本身已令商戶無從適從。除了即日要求卡拉OK、麻將館等等關門之外，政府周三決定規管美容院及按摩院等場所時，官方Telegram「香港抗疫資訊頻道」一度於下午3時許誤傳該類場所須於3時起關閉，其後近6時才發新聞稿澄清只有卡啦OK場所及麻將館須於6時停業。期間相關業界去向未卜，有美容院表示當時為免違法已即時停止客人預約，結果失去半天生意，可見政府部署倉促、公布節奏失據，同樣造成諸多不便。

防疫不得處於被動

社會需要的是科學防疫，業界需要的是可預期、穩定的營商環境，政府理應就高危場所制定更明確的管制，對商戶及公眾俱有利。政府須與專家小組研判現時未受嚴格規管場所的風險，當中除了已受初步規制的美容院、按摩院、會址外，諸如髮廊、超市等地方同樣存在明顯傳播風險，政府應對公眾有機會聚集的場方作更全面的審視。