【新冠肺炎】隱形患者居家、醫護不敢回家　政府還不租用酒店？

自政府收緊檢疫措施後，所有乘飛機抵港人士須在亞洲國際博覽館和北大嶼山醫院的臨時檢疫中心接受檢測，沒有病症的入境人士則可直接離開，自行居家隔離14日。但這措施存在不少漏洞。

漏洞之一在於只檢測已現病徵的入境者，會讓隱形病人可能在社區傳播病毒。疫情重災區意大利的佛倫斯大學臨床免疫學教授羅馬捏尼（Sergio Romagnani ）指出，在疫情最初爆發的意大利北部進行新型肺炎檢測，發現50%至75%的感染者沒有症狀。中國近期也開始重視無症狀感染者的人數公布。這些都說明，防疫必須重視篩查隱形病人。隨入境人數愈來愈少，當局正考慮對所有抵港人士都採取深喉唾液測試，此舉值得盡快落實。

八成確診來自家居檢疫

目前措施的第二個漏洞在於自行家居隔離。自行家居隔離難以確保所有受檢疫人士遵守規則。其次，他們在歸家途中亦可能乘搭公共交通，與其他市民接觸，造成潛在傳播風險。再者，香港畢竟是密集型城市，人均居住面積狹小，家居隔離對同住的家人甚至鄰居也可能有傳播風險。在4月4日至6日新增的71宗確診個案中，有59宗確診個案是在家中隔離檢疫後被確診。因此，政府實應考慮改善現有的隔離措施。

（香港康得思酒店圖片）

幫助酒店度過寒冬

「01觀點」早前已指出，由政府租用部分酒店房間做隔離用途可謂是一舉兩得，既幫助酒店業，也有助於疫情防範。受疫情影響，大部分五星級酒店2月入住率不足10%，九倉置業集團旗下位於廣東道的三家酒店日租亦「跌咗一大截」，預料總收入與同期比較只得5%或更少。因此，如若政府租用酒店房間作檢疫，也是在幫助酒店業度過寒冬。

另一方面，酒店本身就是許多人選擇隔離的地點，只是因為目前沒有統一規劃，讓酒店隔離充滿不便。有從境外回來的人士選擇到酒店進行隔離，亦有人讓境外回來的家人於家中隔離，自己到酒店居住，更有不少前線醫護為了家人健康，選擇暫時居於酒店。既然部分酒店已經實際承擔了防疫隔離功能，那麼政府何不統一規劃與管理？

現時，酒店是否接受強制檢疫人士全由酒店決定。香港旅遊業議會副主席姚思榮指有十多間酒店或賓館聯絡過他，稱接受該類人士入住，大多屬中小型酒店。Now新聞台以顧客身分向20多間酒店查詢，其中逾10間表示接受檢疫人士入住。因此，有需要的市民只能逐一查詢，多有不便，更有可能面臨酒店政策改變帶來的突發狀況。比如一名接受《晴報》訪問的女士稱，她為了讓家人能夠在家強制隔離，自己提前外出聯繫了不接受強制檢疫人士入住的酒店，誰知住了一半時間，酒店又接受強制檢疫人士入住，令她擔心衛生風險，卻又無處可去。亦有媒體發現，由於接受強制檢疫人士入住的酒店名單並無統一公開，有部分選擇在酒店隔離的旅客往往抵港後，才開始逐間詢問。因此政府租用酒店進行隔離用途的話，便可統籌指定一些可供入住檢疫的酒店，並在網上公布清單，不管是對普通市民、前線醫護還是需要隔離檢疫的人士來說，都會更清晰明瞭，免於混亂。

（梁鵬威攝）

醫護需要住宿選擇

其次，目前接受隔離檢疫人士的酒店安排亦各不同。接受隔離檢疫人士的酒店，14日收費由3000多元至萬多元不等，並設有特別安排，如安排檢疫人士入住指定樓層、一人一房，亦會安排為檢疫人士量體溫。但在防疫措施上則各有不同。比如房間打掃上，部分酒店在檢疫期間不會進入房間清潔，毛巾、床單等物品須在房間門口交收，由檢疫人士自行更換，部分酒店則提供每周一次清潔服務。

的確，酒店非專業隔離的地方，酒店服務人員亦非專業醫護。這也正是早前食物及衞生局局長陳肇始對租用酒店進行隔離的憂慮所在。但正如姚思榮引述業界指，不少酒店現時使用的中央空調系統，能在不同房間獨立運作，不會造成交叉感染，酒店只須按政府指引，在硬件上稍作調整，並為員工提供培訓，即可接收檢疫人士入住。況且部分酒店已實際承擔了隔離功能，卻在規格、措施上沒有明確的監管和統一標準，私人住宅、屋邨亦非專業隔離地點，那麼政府就不應再拒絕租用酒店。

隨疫情持續，愈來愈多醫護人員需要加入俗稱「dirty team」的前線工作，他們憂心下班回家後會增加家人的感染風險。加上疫症在全球大流行，即使國際人口流動維持低度運作，也肯定每日也有人入境香港及需要隔離。既然有此需要，政府早應負起統籌角色，尤其需要支援正為社會付出的醫護人員，讓他們的休班生活能得到適切安排。目前澳門、內地都已採取在指定酒店隔離醫學觀察的模式，讓入境人士在抵達的首14日減少與公眾接觸，盡早識別隱形病人，阻斷社區傳播。香港政府還待何時？