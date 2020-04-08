【新冠肺炎】民政事務局局長劉江華早應幫助「麥難民」

新冠肺炎疫情肆虐，上月尾麥當勞宣布晚市不設堂食之後，平日晚上寄居快餐店的「麥難民」苦無處容身。雖然麥當勞周三（8日）起恢復晚市堂食，但須配合防疫措施，無家者能否有瓦遮頭過夜也實在未知。當社會為之憂心時，民政事務局卻似乎愛理不理，先向關注議員表示無暇見面，後在立法會上以職責以外為由拒絕伸出援手，態度令人失望。

緊急約見民政事務局局長劉江華的要求，被以「公務繁忙」為由拒絕。 （朱凱廸社交網站截圖）

劉江華很忙碌

多名議員上月去信民政事務局，要求就「麥難民」問題緊急約見局長，議員苦等多日後，周一（6日）終於等到回覆，結果卻是署方依舊拒絕開放中心，而緊急約見民政事務局局長劉江華的要求，亦被以「公務繁忙」為由拒絕。

面對麥難民無家可歸的苦況，劉江華表示「十分關注」，不過其關注程度，看來未足以讓他撥冗出席會面。多日消聲匿跡，中心不予開放，議員狠批劉江華為「神隱局長」，諷刺其人不見蹤影。繼以前因一張選舉橫額照片而被戲稱「垃圾桶」後，劉局長已多次成為網絡笑柄。2014年，學聯與政府對話，劉江華形同搭枱；2019年，劉江華出席社區對話，依舊惜字如金。如今麥難民面臨困境，劉江華再使出神隱大法，實在令市民失望。

麥當勞周三起恢復晚市堂食，但其作為一間餐廳，本身沒有協助無家者的義務。加上配合政府早前公布的餐飲業防疫措施，是否會繼續對無家者「隻眼開隻眼閉」，也不無疑問。更根本而言，當前一眾麥難民流離失所，在疫症下人心惶惶，作為一個有承擔的政府，理應積極予以協助。由得無家者留連街道，不是負責任政府的應有所為。

如今麥難民面臨困境，劉江華再使出神隱大法，實在令市民失望。（資料圖片）

平衡防疫與暫居

疫情之下，人與人之間需要保持社交距離，人群聚集應該可免則免。不過在提供暫住設施以及防疫之間，兩者並非完全對立，重點是怎樣取得平衡。提供臨時庇護中心同時，民政事務署可以限制中心最高使用人數，盡可能降低暫住環境的密度，保持無家者間的社交距離。縱然受疫情所限，沖涼設施未必能完全開放，但署方仍能提供替換衣物、防疫用品等，民政事務署不必一刀切扼殺所有提供協助的可能。

民政事務署上月27日回覆邵家臻時，表示根據現行機制，只限於極端天氣或大型災難時開放臨時庇護中心，而為「麥難民」提供臨時居所並非該署的政策範疇。劉江華周二（4月7日）在立法會上回應議員提問時，再以「我們政策局本身沒有一個政策要處理露宿者問題」為由，將部門與「麥難民」問題割席。

然而，署方既掌握臨時庇護中心、社區中心等資源，不能以事不關已的態度對待關於署方資源使用的問題。再者，政策局確立工作範圍之時，沒有人會預見新型冠狀病毒在全球蔓延，自然也預料不到當前問題。劉江華應摒棄官僚心態，重新審視機制，積極與社會福利署、衛生署等部門合作。當弱勢社群需要幫助，為何官員不能「幫得幾多得幾多」？